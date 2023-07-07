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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

عربية النواب: زيادة التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا الفترة المقبلة

أحمد فؤاد أباظة وكيل
أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

رحب النائب أحمد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بالتحسن الذى طرأ على العلاقات بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية والذى انعكس فى رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى السفراء، وقيام كل جانب بترشيح سفيرفي هذا الصدد، معتبراً هذا القرار المشترك بمثابة تطور ايجابى وكبير فى العلاقات بين مصر وتركيا يسهم في تهدئة الأجواء في الإقليم وتعزيز التواصل الدبلوماسي كسبيل لحل المشكلات.


وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم إن هذا القرار المهم سيكون له دوره فى المزيد من التعاون بين مصر وتركيا فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية والسياحية وغيرها مشيراً أن العلاقات بين الدول العربية وجيرانهم في الإقليم يتعين أن تنهض على أساس من الاحترام المتبادل وقواعد القانون الدولي، فضلا عن المصلحة المشتركة لشعوب المنطقة وبما يحقق المصلحة لجميع الدول العربية وجيرانها بالمنطقة.

وتوقع النائب أحمد فؤاد أباظة أن يؤدي رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين القاهرة وأنقرة إلى مزيدٍ من التعاون الاقتصادي بين كلتا العاصمتين في الفترة المقبلة، مشيداً بهذا القرار الذى يؤكد حرص الدولتين على المزيد من التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.

مجلس النواب أحمد أباظة

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