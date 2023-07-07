أرخص موبايل سامسونج في مصر.. اعرف السعر والمواصفات

تقدم شركة سامسونج مجموعة من أروع الهواتف الذكية الموجودة حاليا بالسوق سواء المصري أو العالمي، تجدها متنوعة في منتجاتها، تركز على مختلف الفئات ولكنها تتميز بشدة في مجال الهواتف الموفرة في الميزانية.

حتى مع أرخص هواتف سامسونج تجد إمكانيات قوية وأداء سلس، ويعتبر موديل Samsung Galaxy A04e هو الأرخص في السوق المصري، ومتوفر للشراء بسعر 3,299 جنيه مصري مع إصدار الذاكرة العشوائية وسعة التخزين 3 جيجابايت رام و 32 جيجابايت روم، إليك في السطور التالية كافة مواصفات الجهاز.

Samsung Galaxy A04e

مواصفات Samsung Galaxy A04e

يأتي مع شاشة LCD مقاس 6.5 بوصة، ودقة وضوح 720x1600 بكسل، كثافة بكسلات 270 بكسل لكل بوصة، نسبة شاشة إلى هيكل 81.8% ونسبة عرض إلى ارتفاع 20:9.

يعمل الهاتف بواسطة معالج من "ميدياتك" مجموعة شرائح MT6765 Helio P35 بجقة تصنيع 12 نانو ثماني النوى بتردد ميقاتي أقصى 2.3 جيجاهرتز، شريحة معالجة الرسوميات PowerVR GE8320 مع فتحة microSDXC لزيادة مساحة التخزين الأساسية.

يحزم هاتف سامسونج بطارية لا يمكن إزالتها سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة مع نظام تشغيل أندرويد 12 وواجهة مستخدم One UI Core 4.1 مع أبعاد طول 164.2 ملم وعرض 75.9 ملم وسمك 9.1 ملم ووزن إجمالي 188 جرام.

بالنسبة لإمكانيات التصوير نجد أن اللوحة الخلفية بها كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل فتحة عدسة واسعة وكاميرا للعمق بدقة 2 ميجابكسل وفلاش ليد، مع كاميرا سيلفي في المقدمة بدقة 5 ميجابكسل.