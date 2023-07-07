معهد الأغذية: يمكن للرياضي تناول 100 جرام من الشوكولاتة قبل التمرين

قالت الدكتورة منال عز الدين الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية، إن الشيكولاتة من ألذ وأشهي الأطعمة حول العالم، كما أنها تحسن من الحالة النفسية وتقاوم الإكتئاب وتعتبر من أغذية السعادة، منوها إلى أن الشيكولاتة غنية بمضادات الاكسدة.

وذكرت، عز الدين خلال مداخله هاتفية مع الإعلامية “هبة ماهر” ببرنامج “٨ الصبح” المذاع على فضائية" دي إم سي"، أن الشوكولاتة الداكنة يتجاوز فيها نسبة الكاكاو إلى ٧٠ % هي الشيكولاتة الصحية للقلب ولمريض السكر، فيمكنه أن يتناول قطعتين فقط من الشيكولاتة بشكل يومي، فهو مفيد جدا لمريض السكر ومريض القلب، كما أنها تنشط من الدورة الدموية.

وعددت الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية، فوائد الشوكولاتة فإنها تحتوي على مواد تشبه الكفايين تعطي من يتناولها الشعور بالنشاط واليقظة و القدرة على التركيز وتعمل على تحسين المزاج، نظرا لانها تحتوي على مادة " السايوجرمين" وهي مادة مسئولة عن توسيع الأوعية الدموية فتحسن من تدفق الدم في الجسم، لافته إلى أن أنضباط الدورة الدموية وسريانها في الجسم بشكل سليم يؤدي إلى تحسين وظائف الجسم بشكل عام فيشعر الإنسان بالمزاج المعتدل والجيد.

المكسيك مكتشفة الشيكولاتة

وأضافت، أن المكسيك هم من اكتشفوا الشوكولاتة في الأصل وبالتحديد من أشجار الكاكاوا، لأن تستخلص من بذور الكاكاوا، كما أن عملية تحويل بذور الكاكاوا إلى ألواح من الشيكولاتة يأخذ سلسلة كبيرة جدا من الإجراءات التصنيعية، مسترسلة أن ٥٠٠ بذرة من شجرة الكاكاوا ينتج عنها نصف كيلو فقط من الشيكولاتة، وهذا هو سبب أرتفاع أسعار الشيكولاتة.

الشيكولاتة البيضاء

وأوضحت الدكتورة منال عز الدين، أن منظمة الأغذية والدواء العالمية لا تصنف الشوكولاتة البيضاء من ضمن الشوكولاتات لعدم احتوائها على أي نسبة من الكاكاو ولكن مضاف لها بعض المواد الأخري.

الشوكولاتة الداكنة

ونصحت، أن من يريد أن يتبع حمية غذائية سليمة ويريد ان يتناول نسبة بسيطة من السكريات من تعديل من حالته المزاجية يتناول " الشوكولاتة الداكنة" لأنها ترفع من كفاءة الحرق، لعدم احتوائها على نسبة سكر ودهون عالية فالشوكولاتة الصحية هي الداكنة الذي يتجاوز فيها الكاكاوا إلى ٧٠ %، لافته إلى أن يمكن للشخص الرياضي أن يتناول الشوكولاتة بنسبة لا تتجاوز من ٦٠ إلى ١٠٠ جرام يوميا فقط ويتناولها قبل التمرين الرياضي.