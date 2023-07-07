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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام القاهرة تعلن فتح باب التسجيل للتدريب بجامعة Autonoma الإسبانية

كلية الاعلام جامعة
كلية الاعلام جامعة القاهرة

تعلن كلية الاعلام جامعة القاهرة ، عن فتح باب التسجيل في تدريب الخريف بجامعة Autonoma في أسبانيا ، وذلك لجميع طلاب البرنامج الإنجليزي والعربي من الفرقة الثانية ألى الرابعة.


وعلي الطلاب الاعزاء الراغبين في الحصول علي تدريب خارجي من برشلونة تأكيد التسجيل خلال الاسبوع المقبل في الكلية (مكتب الإدارة المالية وبرنامج اللغة الإنجليزية)، الموعد النهائي لتأكيد التسجيل هو 13 يوليو .
 

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كلية الإعلام جامعة الأزهر تناقش 50 مشروعًا طلابيًّا حول التنمية المستدامة والمبادرات الرئاسية

تشمل الرسوم تدريبا متقدما لمختلف المهارات العملية الإعلامية، والإقامة والانتقالات ووجبات الغذاء، ومشاهدة المعالم السياحية، والشهادات المعتمدة من كلا الجانبين من جامعة القاهرة وجامعة Autonoma  .

 

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