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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل الدعاء مستجاب في الصباح؟.. يفتح الأبواب المغلقة فاغتنمه لـ10 أسباب أخرى

هل الدعاء مستجاب
هل الدعاء مستجاب في الصباح

 لاشك أن أهمية سؤال :  هل الدعاء مستجاب في الصباح  ؟ تنبع من أنه يعد أحد أسرار هذه السُنة النبوية المهجورة ، وهي دعاء الصباح أو أذكار الصباح، وحيث إن معرفة الفضل والثواب تعد أفضل دافع للحرص والاغتنام، فهذا يطرح السؤال عن هل الدعاء مستجاب في الصباح ؟،   خاصة وأن الحرص على استفتاح اليوم بأذكار الصباح يعد من الوصايا النبوية الواردة عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ، وفضائل الجلوس للذكر والدعاء من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس .

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هل الدعاء مستجاب في الصباح

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الجلوس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وصلاة ركعتين ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ » رواه الترمذي ، لذا علينا أن نعمل بالضرورة فى فضائل الأعمال، فوقت الفجر كله مبارك، وللوقت الذي يعقب صلاة الفجر تحديدًا فضل عظيم لمن يلتمس الخير من الله، وذلك بأن ينصرف العبد لذكر الله، يُسبحه ويحمده، ويستغفره ويرجوه رزقًا وتوفيقًا.

 وجاء في فضل الجلوس بعد الفجر في الصباح للذكر والدعاء، أن له أجرُ أن تصلي الملائكة عليه وتستغفر له، ما دام يصلي ويذكر الله بعد الفجر، كما له من خير الدنيا ونعيمها، وواسع رزقها ، ويضيف على صاحبه الغبطة والسرور، وكذلك يفتح له الأبواب المغلقة.

و ورد أنه  ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يبارك لأمته في البكور، ، كما في الحديث : “اللهم بارك لأمتي في بكورها”، وروى ذلك أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه، أنه صلى الله عليه وسلم مر على ابنته فاطمة رضي الله عنها وهي مضطجعة وقت الصباح، فقال لها: «يا بنية قومي اشهدي رزق ربك، ولا تكوني من الغافلين، فإن الله يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» رواه البيهقي، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الطبراني في الأوسط: «باكروا الغدو -أي الصباح- في طلب الرزق، فإن الغدو بركة ونجاح».

فضل الدعاء في الصباح 

ورد من فضل الدعاء في الصباح اتباعًا لسُنة النبي –صلى الله عليه وسلم- قد تحصل به على أعظم المطالب وأجل المآرب، حيث إن دعاء الصباح يحقق التقوى وصدق في التوكل على المولى ، بالحرص على ترديد دعاء في الصباح قصير ، وذلك لأن من فوض أموره إلى ربه وتوكل على خالقه موحدًا له منيبًا أواهًا تائبًا ممتثلًا طائعًا جعل له من كل هم فرجًا ومن كل ضيق مخرجًا ورزقه من حيث لا يحتسب، وعن دعاء الصباح فقد أوصى مجمع البحوث الإسلامية، بالحرص والمداومة على ترديد أذكار الصباح والمساء يوميًا، منوهًا بأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حثنا على ترديد 11 كلمة والدعاء بها في الصباح وتكرارها 3 مرات.

و أوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه ينبغي على كل مسلم استفتاح يومه بترديد دعاء الصباح، وختمه كل مساء بالأذكار، مشيرًا إلى أن هناك صيغة من دعاء الصباح من يرددها 3 مرات، يرضيه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهو: «رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا».

و استشهد بما ورد في مسند أحمد، أنه قال رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا، إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

دعاء مستجاب في الصباح

• سبحان الله العظيم وبحمده؛ مئة مرّة. 
• سُبْحَانَ اللهِ وبِحَمْدِهِ (مئة مرة أو أكثر).
• اللهمَّ إني أسألُك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا.
• اللهمَّ بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموتُ وإليك النُّشورُ.
• رضيتُ باللهِ ربًّا وبالإسلامِ دينًا وبمحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نبيًّا.
• حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ(سبع مرات). 
• لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريك له له المُلكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ.
• بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ ، في الأرضِ ، ولا في السَّماءِ ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ (ثلاث مرات).
• سُبْحَان الله عَدَدَ خَلْقِهِ، سبحان الله رِضَا نفسه، سبحان الله زِنَةَ عَرْشِهِ، سبحان الله مِدَادَ كلماته ثلاث مرّات.
• يا حيُّ يا قيومُ برحمتك أستغيثُ ، و أَصلِحْ لي شأني كلَّه ، و لا تَكِلْني إلى نفسي طرفَةَ عَينٍ أبدًا.
• اللهمّ عافِني في بدني، اللهمّ عافني في سمعي، اللهمّ عافني في بصري، لا إله إلّا أنت ( ثلاث مرّات).
• لا إلَه إلَّا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ يُحيِي ويُميتُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ (عشر مرات). 
• سبحان اللهِ والحمدُ للهِ ولا إلهَ إلَّا اللهُ واللهُ أكبرُ ولا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللهِ العليِّ العظيمِ(مئة مرّةٍ أو أكثر).

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