عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ماذا يحل للخاطب بعد قراءة الفاتحة؟.. رؤية 3 أجزاء بجسد خطيبته

ماذا يحل للخاطب بعد
ماذا يحل للخاطب بعد قراءة الفاتحة

لا شك أن الاستفهامات المتعلقة بأمور العلاقة بين الشاب والفتاة في مراحل الخطوبة والفاتحة وما نحوها مثل ماذا يحل للخاطب بعد قراءة الفاتحة ؟،  وهل يجوز له رؤية شعرها أو رؤيتها بملابس المنزل  وما الفرق بين الفاتحة والخطبة؟،   تحير الكثير من الفتيات والشباب، وقد تكون سببًا في كثير من المشاكل وفسخ الخطبة ، وما نحوها من الأمور التي تحزنهما، لذا ينبغي معرفة ماذا يحل للخاطب بعد قراءة الفاتحة ؟، تجنبًا لكسر قلوب الشباب، وقد حدد الشرع ماذا يحل للخاطب بعد قراءة الفاتحة ؟، ووضح حدودًا للعلاقة بين المخطوبين.

أحلام حذر النبي من تفسيرها حتى لا تتحقق.. فهل تعرفها؟

هل ضيق الرزق غضب من الله؟.. علي جمعة: الحل بهذه السورة القصيرة

ماذا يحل للخاطب بعد قراءة الفاتحة

حددت دار الإفتاء المصرية ، ماذا يحل للخاطب بعد قراءة الفاتحة ،  قائلة إن مجرد قراءة الفاتحتين وموافقة والد العروس على الخطبة والاتفاق على المهر وتقديم الشبكة لا يعتبر عقد زواج شرعًا تترتب عليه آثار عقد الزواج الصحيح، وما كل ذلك إلا تمهيد لعقد الزواج ووعد به لا يقيد أحدًا من المتواعدين، ولكل منهما أن يعدل عنه في أي وقت شاء.

وأوضحت “ الإفتاء” ، أن قراءة الفاتحة من غير إتمام العقد الشرعي لا يترتب عليها أحكامٌ شرعيةٌ؛ وتبقى الفتاة أجنبية عن خاطبها، وليس له ولاية عليها، ولا يتدخل في شؤونها، ولا يحلّ له مجالستها حتى يتمّ العقد الشرعي، ومن ثم فالخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهما، وبقدر ما تكون البنت أصْوَنَ لنفسها وأحرص على عِفَّتِها وشَرَفِها وأبعد عن الخضوع والتكسُّرِ في كلامها وحديثها، بقدر ما تعلو مكانتها ويعظم قدرها عند من يراها ويسمعها وتزداد سعادتها في زواجها.

وأضافت أن من تَعَجَّلَ الشيء قبل أوانه عُوقِب بحرمانه، فغاية ما تفيده الفاتحة أنها مواعدة على الزواج، وإظهار للقبول الأوّلي، ولكن ذلك لا يعتبر إنشاءً للعقد؛ لأن العقد له أركان خاصة، وهي: الإيجاب والقبول بألفاظ مخصوصة، وحضور الولي، وحضور الشهود.

هل يجوز خلع الحجاب بعد قراءة الفاتحة

 ورد فيه أن الأئمة الأربعة أجازوا للخاطب أن يرى من خطيبته الوجه والكفين، واستدلوا على جواز ذلك بما روي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : ( يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلا هَذَا وَهَذَا ) - وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ.

هل يجوز للخاطب رؤية شعر خطيبته

هل يجوز للخاطب رؤية شعر خطيبته ، ورد فيه أن رؤية الخاطب لخطيبته بما يعرف في الفقه ببملابس المَهنة التي تكون بها في المنزل ويظهر منها نصف ساعدها أو ظهور شعرها؛ اتفق الأئمة الأربعة على حرمة ذلك وعدم جوازه، حيث إنه لا يجوز للخاطب أن يرى من خطيبته سوى الوجه والكفين.

هل يجوز للخاطب أن يرى شعر خطيبته ، ورد فيه أن من العلماء من أجاز أن يرى الخاطب خطيبته بملابس المَهنة والورع والتقوى تتعارض مع هذا الرأي.

 الفرق بين الخطبة والفاتحة

الفرق بين الخطبة والفاتحة ، ورد فيه أنه استحب الفقهاء قبل عقد الزواج أن يخطب خطبة ويقرأ فيها ثلاث آيات، جاء في [مغني المحتاج 2/ 224] من كتب الشافعية: "ويستحب تقديم خطبة أخرى قبل العقد، وهي آكد من الأولى، وتبرك الأئمة رضي الله تعالى عنهم بما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه موقوفاً ومرفوعاً، قال: "إذا أراد أحدكم أن يخطب لحاجة من نكاح أو غيره فليقل: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون} آل عمران/102، {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم} النساء/1، إلى قوله: {رقيبا} النساء/1، {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا} الأحزاب/70، إلى قوله: {عظيما} النساء/27، وتسمى هذه الخطبة خطبة الحاجة".

ماذا يحل للخاطب بعد قراءة الفاتحة ماذا يحل للخاطب بعد قراءة الفاتحة هل يجوز خلع الحجاب بعد قراءة الفاتحة هل يجوز للخاطب رؤية شعر خطيبته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل|صاحب هدف الإسماعيلي الملغي: الكرة لمست يدي الشمال قبل دخولها مرمى الأهلي

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47%.. اعرف درجاتك الآن

أول رد فعل من كهربا بعد قرار الفيفا بشأن عقوبته

تعليق مثير من خالد الغندور على حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي

جبروت موظف في بنك| اختلس 70 مليون جنيه من الحسابات.. وحصل على قروض باسم العملاء

جهاد جريشة يعلن مفاجأة بشأن هدفيّ الأهلي والإسماعيلي

التقيل لسه جاي .. أول صفقتين سوبر لـ الأهلي | من هما ؟

فاكر نوكيا 2330C .. لو معاك مستعمل هتبيعه بـ 44 ألف جنيه

ترشيحاتنا

عضو مجلس إدارة الأهلي يتدخل لحسم صفقة إمام عاشور

تهديد شديد اللهجة من أمريكا ضد إيران بعد حادث خليج عمان

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. وزير الكهرباء يخص صدى البلد بتصريح عن العدادات القديمة

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 6 يوليو

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب في العمرانية لـ 4 سبتمبر

ماذا يحل للخاطب بعد قراءة الفاتحة؟.. رؤية 3 أجزاء بجسد خطيبته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو لمسافرين يسببان هلعا بمطار لسبب غير متوقع.. شاهد

طرق طبيعية تخلصك من فضلات البطن

أوعي تسكتي وبلغي الطب البيطري.. علامات بالفراخ تؤكد غش التجار

التقيل لسه جاي .. أول صفقتين سوبر لـ الأهلي | من هما ؟

فيديو

الفسيخ ولا اللحمة النية .. طبق العيد يشعل الحرب بين اللبنانيين والمصريين

«سابته وهربت»..طفل مسلسل الثمن هادي مقداد يبكي على الهواء بسبب والدته «فيديوجراف»

حريق برج إيفل .. هل أشعل متظاهرو فرنسا النار به ؟ اعرف الحقيقة

حرق الإنجيل بعد المصحف الشريف .. ماذا يحدث في السويد ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ