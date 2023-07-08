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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحدهم مفاجأة.. البلتاجي يرشح 3 حكام لإدارة القمة

صدى البلد

رشح الخبير التحكيمي رضا البلتاجي 3 حكام لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل في الدوري الممتاز.
وقال البلتاجي عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إنه لو كان مسؤولاً عن لجنة الحكام سيرشح حكماً لم يسبق له إدارة لقاء القمة وسيستعين بأحد الرباعي إبراهيم نور الدين أو محمد عادل أو محمود البنا أو أمين عمر للتواجد في تقنية الفيديو لأنهم أداروا من قبل لقاءات القمة.
وأضاف:" أرشح أحد الثلاثي أحمد الغندور ومحمود ناجي ومحمد معروف ، وإن كانت فرصة الغندور صعبة في التواجد في لقاء القمة بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي ولكنه يبقى مرشحاً لأنه يقدم مستويات إجمالاً جيدة".
وأشار إلى أن مباريات صراع الهبوط ستكون قوية للغاية وأولى بالاستعانة بحكام دوليين على أعلى مستوى.

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