نهائي أمم إفريقيا .. موعد مباراة المنتخب الأولمبي والمغرب والقنوات الناقلة

يستعد المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي، لمواجهة نظيره المغربي، اليوم، السبت، في تمام الحادية عشر مساء، في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

المنتخب الأولمبي يتحدى طموح المغرب للحفاظ على لقب كأس الأمم الأفريقية

وضمن منتخبي مصر والمغرب التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة الأولمبية مباشرة.

ويتحدى أسود الأطلس، المنتخب الأولمبي على اللقب القاري، في أول نهائي عربي في النسخة الرابعة لهذه البطولة.

ويتطلع المنتخب الأولمبي، للحفاظ على اللقب، ليصبح الأكثر تتويجا، في المقابل يسعى المنتخب المغربي لعدم تكرار سيناريو 2011 وتحقيق البطولة القارية لأول مرة.

موعد مباراة المنتخب الأولمبي في نهائي أمم إفريقيا

ضرب المنتخب الأولمبي تحت 23 عامًا موعدًا في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، ليواجه نظيره منتخب المغرب والتي ستقام في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بين المنتخب الأولمبي ونظيره منتخب المغرب ومالي، اليوم السبت الموافق 8 من شهر يوليو الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب الأولمبي والمغرب

تذاع مباراة المنتخب الأولمبي ونظيره منتخب المغرب عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

كما تذاع مباراة المنتخب الأولمبي أمام نظيره منتخب منتخب المغرب ومالي، عبر القناة المغربية الرياضية الأرضية.

واختتم المنتخب الأولمبي، تدريباته بملعب أكاديمية المعمورة استعدادا للقاء المرتقب مع المغرب امس الجمعة.

وجاء التدريب بعيدا عن العيون بناء على طلب جهاز المنتخب، وكان مراجعة للخطة المقرر أن يخوض بها الفراعنة المباراة مع تصحيح بعض الأخطاء البسيطة التى يقع فيها بعض اللاعبين .

وتحددت المنتخبات المتأهلة للأولمبياد وهي : مصر والمغرب طرفا النهائي ، ومالى الثالث بعد فوزها على غينيا الرابع الذى يلتقي نظيره من آسيا.

ونجح المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالي في تحقيق الفوز على نظيره منتخب غينيا وبلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا فيما وصل منتخب المغرب الشقيق الي المباراة النهائية على حساب منتخب مالي.

