صحف الإمارات| إطلاق نار بمسجد في لبنان.. كوكايين بالبيت الأبيض وطلب احاطة عاجل.. والسويد تدرس تغيير القوانين بعد حرق المصحف



إصدار تراخيص لمُلّاك ومُربّي الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي

رئيس الإمارات يلتقي عدد من زملاء الدراسة

رئيس COP28 يزور باكستان

سجن 3 مسؤولين بعد وفاة 14 رضيعاً بتونس

البيت الأبيض يوافق علي تسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية

هجوم لقوات الدعم السريع علي ولاية شمال كردفان



اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.

فقد ابرزت صحيفة الإمارات اليوم؛ إطلاق النار على مصلين أثناء خروجهم من مسجد في بلدة بر إلياس في منطقة البقاع اللبنانية.

وأفادت صحيفة "النهار" اللبنانية بأن عدداً من المصلين تعرضوا لإطلاق نار لحظة خروجهم من مسجد "عكاشة" في برالياس.

وأشارت إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى. وتوجهت عناصر الجيش إلى المكان، حيث أصيب مطلق النار.

وأشارت إلى أنّ مطلق النار إبراهيم أمين عيتاني مواليد 1961 من بيروت مقيم في غرفة container مقابلة للمسجد منذ 4 سنوات، أًصيب بنيران مخابرات الجيش بكتفه واستقرّت رصاصة في كبده، كما أصيب في رجليه ما أدّى إلى تكسّر عظامه وتقطيع أوردته، بعد إطلاقه النار على القوى الأمنية التي حضرت إلى المكان.

أمّا القتيل الذي كشف عليه الطبيب الشرعيّ في مستشفى "الناصرة" التابعة للهلال الأحمر الفلسطينيّ، فقد أصيب إصابة قاتلة في وجهه.

ونعت أسرة ثانويّة "حوش الحريمة" أستاذ مادّة الاقتصاد علي شبلي عبر صفحتها في "فيسبوك".

ونقلت الصحيفة عن عدد من الأهالي أنّ مطلق النار "لطالما كانت تصرّفاته غريبة.

وأشارت الصحيفة الي طلب رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي الأميركي جيمس كومر، من الشرطة السرية تزويد لجنته بمعلومات ونتائج التحقيقات حول كيس الكوكايين الذي تم العثور عليه في البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال كومر في رسالة يوم الجمعة إلى مديرة الشرطة السرية كيمبرلي تشيتل: "إن وجود المخدرات غير المشروعة في البيت الأبيض غير مقبول ولحظة مخزية في تاريخ البيت الأبيض".

وتابع كومر:" يمول الكونغرس الإجراءات الأمنية في البيت الأبيض، وتقع على عاتق الشرطة السرية مسؤولية الحفاظ على بروتوكولات السلامة الفعالة. هذا الحادث وإجلاء الموظفين في نهاية المطاف يثير الآن بوضوح المخاوف بشأن مستوى الأمن الذي يتم الحفاظ عليه في البيت الأبيض".

واكتشف عميل في الشرطة السرية في وقت سابق "المادة البيضاء المسحوقة" الموجودة في حجيرة منطقة مدخل الجناح الغربي — ليست بعيدة عن غرفة العمليات وطابق واحد أسفل المكتب البيضاوي، وفقاً للتقارير.

وقال مسؤول مطلع على الوضع في وقت سابق لصحيفة "نيويورك بوست": "يستخدم موظفو البيت الأبيض وضيوفه منطقة الحجز لتخزين الهواتف والأشياء الشخصية الأخرى التي قد لا يتم حملها في أجزاء أخرى من المجمع".

وقدم جيمس كومر، وهو جمهوري من كنتاكي، الجمعة طلب إحاطة للشرطة السرية حول كيس من الكوكايين تم العثور عليه في البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الأسبوع.

كما لفتت الي تصريحات وزير العدل السويدي جونار سترومر، لصحيفة "أفتون بلادت"، ، إن الحكومة تدرس إمكانية تغيير القانون لمنع الأشخاص من إحراق المصحف في الأماكن العامة، على خلفية ما ألحقته وقائع مماثلة في الآونة الأخيرة من ضرر بأمن السويد.

وأحرق مهاجر عراقي إلى السويد نسخة من المصحف أمام مسجد في ستوكهولم الأسبوع الماضي، مما أثار غضب العالم الإسلامي ودفع بابا الفاتيكان للتنديد بالواقعة.

وقالت أجهزة الأمن السويدية إن هذا الفعل جعل البلاد أقل أمنا.

ورفضت الشرطة لدواع أمنية هذا العام عدة طلبات لتنظيم احتجاجات كان من المزمع أن تشمل إحراق المصحف، لكن محاكم سويدية ألغت قرارات الشرطة قائلة إن هذه الأفعال تكفلها قوانين حرية التعبير الشاملة في السويد.

بينما صحيفة الوطن الإماراتية فقد اهتمت بقيام هيئة البيئة – أبوظبي إصدار تراخيص لمُلّاك ومُربّي الثروة الحيوانية لتنظيم أنشطة الرعي في إمارة أبوظبي، ما يسهم في تعزيز جهود الحفاظ على المراعي الطبيعية وحماية التنوُّع البيولوجي البري ودعم استدامته في دولة الإمارات.

كما أشارت الصحيفة الي لقاء رئيس الإمارات محمد بن زايد عدداً من زملاء الدراسة يرافقهم أفراد عائلاتهم بحضور منصور بن زايد حيث أعرب عن سعادته بلقاء زملائه الذين جمعته معهم ذكريات عزيزة ومواقف مشتركة طيبة.

ولفتت الصحيفة الي تصريحات الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف “COP28″، أن القيادة في دولة الإمارات توجه دائماً بدعم جهود التنمية المستدامة ومد جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي، وأنها حريصة على تطوير الشراكة مع جمهورية باكستان الإسلامية في المجالات المختلفة؛ من أجل تحقيق المصلحة المشتركة لشعبي البلدين، بما في ذلك دعم مشروعات الطاقة المتجددة في باكستان.

جاء ذلك خلال زيارة إلى إسلام أباد، ضمن جولة الاستماع والتواصل العالمية التي يجريها بصفته الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف “COP28″؛ حيث دعا إلى تعزيز التعاون في العمل المناخي، وزيادة الدعم المقدم للدول النامية الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ.

فيما صحيفة البيان فقد سلطت الأضواء على تصريحات محامي تونسي اليوم الجمعة إن المحكمة الابتدائية بالعاصمة أصدرت حكما بسجن ثلاثة مسؤولين بمستشفى للأطفال في وفاة 14 رضيعاً نتيجة تعفن جرثومي، في قضية هزت تونس في 2019.

وقال محامي عائلات الضحايا، التومي بن فرحات لوسائل الإعلام المحلية إن الحكم يقضي بسجن مديرة مركز التوليد بمستشفى الرابطة ومدير الصيانة ورئيس قسم الصيدلة، بثماني أشهر سجنا.

ويواجه المتهمون حكماً مماثلاً في 15 دعوى قضائية تم تحريكها ضدهم.

ويتوقع أن يتقدموا بطعون ضده.

وتوفي الرضع في مركز للتوليد خلال مارس 2019 إثر تسرب جرثومي إلى أكياس لمستحضر غذائي، بحسب ما خلصت إليه لجنة تحقيق طبية.

وأثارت الكارثة غضباً واحتجاجات وأدت الى استقالة وزير الصحة عبر الرؤوف الشريف آنذاك وإعلان النيابة العامة عن فتح تحقيق على الفور.

كما أشارت الصحيفة الي موافقة البيت الأبيض الأمريكي رسميا الجمعة على تسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية.

وقال جيك سوليفان مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن للأمن القومي إن الرئيس بايدن اتخذ القرار "الصعب" بتسليم الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا بعد التشاور مع "الحلفاء والشركاء".

وأضاف سوليفان:" لن نترك أوكرانيا بلا حماية"، موضحا الدوافع الأمريكية لتزويد كييف بمزيد من الأسلحة.

وأشار سوليفان إلى أن كييف طلبت قنابل عنقودية وإنها ملتزمة بجهود إزالة الألغام في المستقبل.

وأضاف أن جهود إزالة الألغام ستكون ضرورية سواء زودتها الولايات المتحدة بقنابل عنقودية أم لا، لأن روسيا تستخدم القنابل العنقودية منذ بداية الحرب في فبراير من العام الماضي.

وقال: "نحن ندرك أن الذخائر العنقودية تخلق خطرا بإلحاق أضرار بالمدنيين من الذخائر من مخلفات الحروب، ولهذا السبب أجلنا القرار لأطول فترة ممكنة".

كما أشارت الصحيفة الي هجوم قوات الدعم السريع مدينة بارا في ولاية شمال كردفان الجمعة وسط أنباء عن تجاوزات شهدتها المدينة وطالت عدداً من البنوك والمنشآت الحكومية، فيما تواصلت المعارك في الخرطوم.