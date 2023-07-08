صاعقة رعدية تقتل شخصين وتصيب 3 آخرين باليمن

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرين، جراء صاعقة رعدية ضربت محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

وذكرت مصادر محلية - بحسب صحيفة السياسة الكويتية - إن شخصين توفيا وأصيب ثلاثة آخرون ، نتيجة صاعقة رعدية ضربت قرية البويب في عزلة العومان بمديرية ماوية شرقي تعز.

وبحسب المصادر، فإن الشخصين اللذين لقيا مصرعهما من جراء الصاعقة هما: عبد الله الأميري وصدام المطوع.



ويشار إلى أن اليمن تشهد موسم إمطار هذا العام أكثر مما كان عليه في السنوات الماضية.

ويعزو خبراء الأرصاد ازدياد الأمطار إلى التغيرات المناخية التي أثرت على أجواء اليمن الذي شهد جفافا.