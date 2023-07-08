عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صاعقة رعدية تقتل شخصين وتصيب 3 آخرين باليمن

ارشيفي
ارشيفي

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرين، جراء صاعقة رعدية ضربت محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

وذكرت مصادر محلية - بحسب صحيفة السياسة الكويتية - إن شخصين توفيا وأصيب ثلاثة آخرون ، نتيجة صاعقة رعدية ضربت قرية البويب في عزلة العومان بمديرية ماوية شرقي تعز.

وبحسب المصادر، فإن الشخصين اللذين لقيا مصرعهما من جراء الصاعقة هما: عبد الله الأميري وصدام المطوع.


ويشار إلى أن  اليمن تشهد موسم إمطار هذا العام أكثر مما كان عليه في السنوات الماضية.

ويعزو خبراء الأرصاد ازدياد الأمطار إلى التغيرات المناخية التي أثرت على أجواء اليمن الذي شهد جفافا.

فيديو مروع..صاعقة تضرب طائرة بعد لحظات من هبوطها في أمريكا

اليمن .. جريمة عائلية مروعة بصعيد شبوة

التغيرات المناخية صاعقة رعدية محافظة تعز خبراء الأرصاد اليمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء| إبراهيم فايق يعلن عن صفقات الزمالك الجديدة

الدستورية ترفض بطلان مواد المواريث

تطورات أزمة غرامة محمود كهربا مع الزمالك

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

فضيحة بي بي سي.. اتهام نجم مشهور بدفع مبالغ باهظة لمراهق مقابل صور إباحية

بتوصية تلميذ جوارديولا .. تحرك إنجليزي لضم نجم الأهلي

عك كروي.. إبراهيم فايق يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ إمام عاشور

مصري بإمكانيات أوروبية| تفاصيل عرض نادي أسباني شهير لضم نجم الأهلي

موضوعات متعلقة

سفارة اليمن بالرياض تعلن عن 1500 منحة دراسية في الجامعات السعودية

اليمن يؤكد أهمية تضافر الجهود لإيجاد حلول سياسية للأزمات الإقليمية

ترشيحاتنا

3 أشخاص يتحرشون بالمترددين على مطعم بمدينة نصر .. والأمن يتدخل

قرار عاجل فى طعن مرتضى منصور على عزله من رئاسة الزمالك

الأولى إفريقيا والثانية عربيا.. مصر تجذب الاستثمارات بمليارات الدولارات| تفاصيل

السمنة .. تعريفها وطرق العلاج وكيفية الوقاية منها

الأخ الأكبر يقتل شقيقه الأصغر في بني سويف والسبب "الستات"

أسعار الذهب تنخفض 125 جنيها خلال الأسبوع الأول من يوليو.. اعرف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق صادم من ناقد موضة على إطلالة يسرا في باريس

بنسبة 27%.. الموافقة على أول دواء لعلاج مرض الزهايمر في الولايات المتحدة  

5 عوامل تزيد من إصابتك بسرطان المثانة .. أخطرهم الأولى

بفستان غريب.. إطلالة أصالة في المغرب تثير الجدل

فيديو

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

أنا أول واحد.. نجيب ساويرس يكشف مفاجآت في لقائه بزعيم كوريا الشمالية| فيديوجراف

كشف دوافع جريمته.. تفاصيل علاقة مدنس القرآن المصري في روسيا بحارقه في السويد

رسالة لـ إمام عاشور ... قصة اضطهاد تريزيجيه في الأهلي ومحاولات قطر تجنيسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ