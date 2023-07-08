عالج السهو في الصلاة بهذه الطريقة .. أمين الفتوى يكشف عنها

حدد الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء علاجا لهذه المشكلة بقوله: «عليك بالاستغفار ثلاثا دبر كل صلاة.. استغفر الله .. استغفر الله .. استغفر الله»، جبرا للتقصير فى الصلاة.

ونصح أمين الفتوى المصلي للتغلب على السهو والسرحان في الصلاة بمجاهدة النفس واستحضار الخشوع قدر المستطاع، قائلا: «عليك أن تعرف أنك عندما تترك نفسك للأفكار والشيطان وتعرض عن الله يعرض الله عنك، وعليك استحضار قول العلماء فى هذا الأمر وهو [لا ينبغى أن تقدم لله الصلاة بلا روح "وروح الصلاة هى الخشوع».

هل الشك في عدد الركعات يوجب إعادة الصلاة

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى ب دار الإفتاء: إنه في حال شك المصلي في عدد الركعات، التي أداها، فنسي ما إذا كان قد صلى ثلاث ركعات أم أربعة فعليه أن يبني على اليقين وهو الأقل.



وأوضح «عويضة» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « أشك دائما في عدد الركعات وأنا أصلي، ما إذا كنت قد صليت ثلاث ركعات أم أربع، فهل أعيد الصلاة؟» ، أنه إذا شك المصلي في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاث ركعات أم أربع؟ فيجب عليه أن يبني على اليقين وهو الأقل أي الثلاثة مثلا ثم يأتي بالرابعة إن كانت الصلاة رباعية ثم يسجد سجدتين للسهو.



وأضاف أن هذا إذا لم يكن عنده ظن غالب فإن كان عنده ظن غالب بني على غالب ظنه وإن كان الأكثر عددا، منوها بأنه إذا كان هذا أمرا طارئا وليس متكررا فيبني على اليقين وهو الأقل، إلا إذا كان هذا الأمر متكرر دائما فهذا يعني أن الشخص لديه وسوسة.