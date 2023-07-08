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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: مبادرة "مشروعك" قدًمت أكثر من 2 مليار جنيه لتمويل 15500 مشروعاً صغيراً

صدى البلد

صرّح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،أن إجمالي قيمة المشروعات التي تم تمويلها" من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية"مشروعك"قد وصل إلى 2 مليار و373مليون و818 ألف جنيهاً، استفاد منها  15 ألف و589مشروعاً صغيراً ،توفر آلاف من فرص عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك  منذ انطلاق المبادرة في مايو  2015 وحتى نهاية يونيو  2023.


جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الشهري، الذي تعده الأستاذة نهى محمد مدير "مشروعك" على مستوى المحافظة، وتضمن الإشارة إلى أنه يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع(الشباك الواحد)لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة.

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وأثنى المحافظ على المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية،وبمشاركة عدد من البنوك المشاركة في المشروع، بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين(غيرالموظفين)وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك،مشيراً إلى أن هذه المبادرة دعمت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع  الشباب للإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر ،والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

من جهتها أشارت مديرمشروعك، إلى توجيهات المحافظ"د.محمد هاني غنيم"،بأهمية واستمرار المتابعة للمقرات والمتقدمين من خلال لجان بالمراكز، والتي تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسؤولي المقرات وممثلي الجهات المشاركة في المشروع واستقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع.

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