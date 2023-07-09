أصالة: اتفقت مع أسماء لمنور أن نجدد التعاون بعد نجاح سيد الغرام

كشفت الفنانة أصالة عن تعاونها مجددا مع الفنانة أسماء لمنور ، وذلك بعد نجاح أغنيتهما الأخيرة “سيد الغرام” والتى حققت نجاحا كبيرا.

وقالت أصالة فى لقاء ببرنامج et بالعربى : يجمعنى بالفنانة أسماء لمنور صداقة قوية للغاية وأحبها كثيرا وأحيانا أقول لها أنى أحبها أكثر من أولادى.

وأضافت أصالة : اتفقت مع أسماء لمنور أن نجدد التعاون مرة أخرى سويا، بعد نجاح أغنية سيد الغرام ، ولكن ليس هناك أى تفاصيل وهو مجرد اتفاق أو ترحيب من جانبنا بعد النجاح الذى حققناه سويا.

وحقق كليب سيد الغرام لـ الفنانة أصالة نصري، والفنانة أسماء لمنور، 30 ملايين و233 ألف مشاهدة بعد طرح الأغنية عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات يويتوب، في 23 ديسمبر الماضي.

كليب سيد الغرام لـ أصالة نصري وأسماء لمنور، من كلمات: محمد المغربي، ألحان: المهدي مزين، وتقول كلمات الأغنية:

كون جات عليا ننسا ونرتاح

ونقول باراكا لعمر الي راح

شكون يبغي قلبو يعيش فجراح

كداب الي قال الحب كلو فراح

شايلاه اسيد لغرام

اش بغيتي فينا

واش حلال ولا حرام

ايلا حبينا

ما حيلتي لحبيب غيابو طول

ولا قلبي الي فالشوق تهول

ما عندي غي الله عليه نعول

كان عليا قبل ما نحب نسول

شايلاه اسيد لغرام

اش بغيتي فينا

واش حلال ولا حرام

ايلا حبينا

عنداك تنساي يا عيوني

را الحب دمعة

كاع الي مشا فطريقو

يشعل الشمعة

لياليه طويلة

أغاني أسماء لمنور الجديدة

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أحدث أغاني الفنانة أسما لمنور ، والتي تحمل أسم أنا لو، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية أنا لو لـ أسما لمنور، من كلمات: مزيد، ألحان: نوت، أشراف موسيقى: بندر سعد، توزيع موسيقي: خالد عز، ايقاع: إبراهيم حسن، مكس وماستر: جاسم محمد.

أغنية عمري وشوقي

طرح الموسيقار زيد نديم، أغنية "عمري وشوقي"، للفنانة المغربية أسما لمنور وهي من كلمات نهار، وألحان وليد الشامي وتوزيع زيد نديم، وأكد أن الأغنية مختلفة تماما عن اسما .

من ناحية أخري يعيش الموسيقار زيد نديم، حالة نجاح كبيرة، بعد التعاون مع الفنان ماجد المهندس في أغنية "ودعت روحي"، من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان نواف عبدالله، وأكد أنها نالت ردود أفعال واسعة.

أغاني أصالة نصري الجديدة

أغنية أصالة نصري الجديدة.. طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب- أغنية دام عزك، للفنانة أصالة نصري، بعد فترة من الترويج لها.

أغنية دام عزك لـ أصالة نصري، من كلمات: احمد علوي، الحان: محمد بودله، توزيع موسيقي: هشام السكران، م صوت وماسترينج:جاسم محمد، إشراف: فائق حسن.