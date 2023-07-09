عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أصالة: اتفقت مع أسماء لمنور أن نجدد التعاون بعد نجاح سيد الغرام

أصالة
أصالة

كشفت الفنانة أصالة عن تعاونها مجددا مع الفنانة أسماء لمنور ، وذلك بعد نجاح أغنيتهما الأخيرة “سيد الغرام” والتى حققت نجاحا كبيرا. 

وقالت أصالة فى لقاء ببرنامج et بالعربى : يجمعنى بالفنانة أسماء لمنور صداقة قوية للغاية وأحبها كثيرا وأحيانا أقول لها أنى أحبها أكثر من أولادى. 

وأضافت أصالة : اتفقت مع أسماء لمنور أن نجدد التعاون مرة أخرى سويا، بعد نجاح أغنية سيد الغرام ، ولكن ليس هناك أى تفاصيل وهو مجرد اتفاق أو ترحيب من جانبنا بعد النجاح الذى حققناه سويا. 

وحقق كليب سيد الغرام لـ الفنانة أصالة نصري، والفنانة أسماء لمنور، 30 ملايين و233 ألف مشاهدة بعد طرح الأغنية عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات يويتوب، في 23 ديسمبر الماضي.

كليب سيد الغرام لـ أصالة نصري وأسماء لمنور، من كلمات: محمد المغربي، ألحان: المهدي مزين، وتقول كلمات الأغنية:

كون جات عليا ننسا ونرتاح
ونقول باراكا لعمر الي راح
شكون يبغي قلبو يعيش فجراح
كداب الي قال الحب كلو فراح
شايلاه اسيد لغرام
اش بغيتي فينا
واش حلال ولا حرام
ايلا حبينا
ما حيلتي لحبيب غيابو طول
ولا قلبي الي فالشوق تهول
ما عندي غي الله عليه نعول
كان عليا قبل ما نحب نسول

شايلاه اسيد لغرام
اش بغيتي فينا
واش حلال ولا حرام
ايلا حبينا
عنداك تنساي يا عيوني
را الحب دمعة
كاع الي مشا فطريقو
يشعل الشمعة
لياليه طويلة

إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز يصدم الجميع

في ذكرى ميلاده.. حسين صدقي أوصى بحرق أفلامه وطلب منع الخمور

أغاني أسماء لمنور الجديدة 

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أحدث أغاني الفنانة أسما لمنور ، والتي تحمل أسم أنا لو، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية أنا لو لـ أسما لمنور، من كلمات: مزيد، ألحان: نوت، أشراف موسيقى: بندر سعد، توزيع موسيقي: خالد عز، ايقاع: إبراهيم حسن، مكس وماستر: جاسم محمد.

أغنية عمري وشوقي

طرح الموسيقار زيد نديم، أغنية "عمري وشوقي"، للفنانة المغربية أسما لمنور وهي من كلمات نهار، وألحان وليد الشامي وتوزيع زيد نديم، وأكد أن الأغنية مختلفة تماما عن اسما .

من ناحية أخري يعيش الموسيقار زيد نديم، حالة نجاح كبيرة، بعد التعاون مع الفنان ماجد المهندس في أغنية "ودعت روحي"، من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان نواف عبدالله، وأكد أنها نالت ردود أفعال واسعة.

أغاني أصالة نصري الجديدة

أغنية أصالة نصري الجديدة.. طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب- أغنية دام عزك، للفنانة أصالة نصري، بعد فترة من الترويج لها.

أغنية دام عزك لـ أصالة نصري، من كلمات: احمد علوي، الحان: محمد بودله، توزيع موسيقي: هشام السكران، م صوت وماسترينج:جاسم محمد، إشراف: فائق حسن.

أصالة الفنانة اصالة سيد الغرام أسماء لمنور الفنانة اسماء لمنور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز يصدم الجميع

بعد قليل .. حسم مصير مرتضي منصور من رئاسة الزمالك

المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي يشن هجوم قوي بعد خسارة النهائي ..تفاصيل

جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن طرد محمود صابر أمام المغرب

بعد 20 دقيقة فقط.. شاومينج ينشر أسئلة وإجابات جيولوجيا الثانوية العامة على تليجرام

تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على صفقة إمام عاشور مع الأهلي

موضوعات متعلقة

في ذكراها.. الاسم الحقيقي للفنانة نور الهدى وسر ضرب والدها لها

مي كمال تحيي حفلا غنائيا في الأوبرا.. 19 يوليو الحالي

أخبار الفن| ذكرى وفاة عبد المنعم مدبولي.. تفاصيل حفل رابح صقر

في ذكراه.. قصة وفاة عبد المنعم مدبولي المأساوية وصراعه مع السرطان

نجوم دراما رمضان الشباب مع صاحبة السعادة.. الإثنين والثلاثاء

في ذكراه.. قصة تدخل كمال الطويل لحل أزمة عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. تعرف على مهنة عبد المنعم مدبولي قبل النجومية

تعرف عني إيه.. محمد عدوية يعلن اقتراب موعد طرح ألبومه

ترشيحاتنا

خسرنا بطولة وكسبنا جيلا.. 5 مكاسب حققها المنتخب الأولمبي بأمم إفريقيا

شوبير: الهدف الأول للزمالك في مرمي فيوتشر مسؤولية جنش وأتعجب من لومه لزملائه

اعترافات سائق ربع نقل في واقعة تهشيم عدد من السيارات بشارع صلاح سالم

بعد مرور 1054 عاما على تأسيسها.. 5 معلومات مهمة عن القاهرة التاريخية

فيديو جديد يوثق عنف الشرطة الأمريكية.. ضابط يهاجم امرأة حاملًا ويطرحها أرضًا

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

قلبت السعودية.. ملابس ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

حان وقت العقاب|نهاية حزينة لقصة أطهر الطاهر مع الهلال السوداني.. ماذا حدث له؟

تحسين الدورة الدموية والأداء.. فوائد غير متوقعة لـ البطيخ الأصفر والأحمر

فيديو

مشهد لم يحدث من قبل.. سائق قطار بأوغندا يتجنب كارثة.. فيديو

رامي صبري يكشف تفاصيل في حياته الشخصية والفنية.. فيديو

عمل حاجة مقرفة لما النور قطع.. إيمان العاصي تكشف تفاصيل اعتداء جارها عليها

فيديو فاجأ الجميع |عروسة لبست بدلة رقص شفافة وقلعت فستانها فى فرحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ