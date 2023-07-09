فيديو جديد يوثق عنف الشرطة الأمريكية.. ضابط يهاجم امرأة حاملًا ويطرحها أرضًا

أثارت عناصر الشرطة الأمريكية، غضبًا جديدًا، بعدما أظهر مقطع فيديو تعاملهم بعنف مع سيدة حامل.

ووثق مقطع فيديو عناصر من الشرطة في ولاية فلوريدا الأمريكية، وهم يطوقون سيارة كانت بداخلها سيدة حامل ذات بشرة سمراء.

وتعود الواقعة عندما وصلت الشرطة بعد بلاغ عن وجود شجار كلامي بين ركاب السيارة بمدينة بوكا راتون في مايو الماضي، إلا أن وقائعها كشفت خلال الساعات الماضية.

وبعد سجال بين عناصر الشرطة وركاب السيارة وكان من بينهم أطفال، سحب أحد عناصر الشرطة الحامل من السيارة، رغم أنها صرخت في وجهه: "لا تلمسني.. أنا حامل في الشهر السادس".

لكن الشرطي لم يعر كلام المرأة اهتماما وسحبها بقوة وطرحها أرضا، قبل أن يضع الأصفاد في يديها.

وبعد انتقادات واسعة، قالت السلطات إن الشرطي المتورط في الحادث تقاعد بعد الحادث، وأكدت منظمة حقوق إنسان في الولاية تقاعد الشرطي المبكر.

كما لفتت سلطات بوكا راتون إلى أن الضابط ماكنيكول قدم إخطاره بالتقاعد في الأول من يونيو، وكان آخر يوم رسمي له هو 10 يونيو.

وقالت الشرطة الأمريكية إنها أجرت تحقيقا في تصرف عنصر الشرطة.

أما السيدة الحامل فصرحت في وقت لاحق بأنها أرادت عبر مقاومة الشرطي ألا تسمح لأي شرطي بأن يتسبب بصدمة نفسية لطفل آخر.

وبحسب الشرطة، فقد وجهت إلى الحامل تهمة مقاومة شرطي.