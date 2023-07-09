أخبار تهمك.. مفاجآت في أسعار الذهب والدولار.. تفاصيل حالة الطقس اليوم

نشر قسم التوك شو بـ موقع صدى البلد، اليوم الأحد 9 -7- 2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد بالقاهرة والمحافظات

قدّمت الإعلامية لميس سلامة ، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 9 يوليو 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد .

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد :

القاهرة35 -23

الإسكندرية29 -22

الإسماعيلية35 - 23

الغردقة 38 - 28

أسوان 43 - 29

سوهاج40 - 26

المنيا 38 -24

الأرصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 9-7-2023.. تعرف على قيمة عيار 21

عرض برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي ، والذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الأحد 9-7-2023.

سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل2486 جنيهات للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 2175 جنيهًا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1864 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17400 جنيهًا.

الذهب

آخر أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 9 - 7 - 2023

قدمت الإعلامية رشا مجدي تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الأحد 9 - 7-2023، في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره أحمد حمدي.

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.70 جنيه للبيع،33.59 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.51 جنيه للبيع، و39.38 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.73 جنيه للبيع، و100.33 جنيه للشراء