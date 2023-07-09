عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار تهمك.. مفاجآت في أسعار الذهب والدولار.. تفاصيل حالة الطقس اليوم

الذهب والدولار والأرصاد
الذهب والدولار والأرصاد

نشر قسم التوك شو بـ موقع صدى البلد، اليوم الأحد 9 -7- 2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد بالقاهرة والمحافظات

قدّمت الإعلامية لميس سلامة ، تقريرًا عن  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم الأحد 9 يوليو 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»،  والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد .

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد  :

القاهرة35 -23

الإسكندرية29 -22

الإسماعيلية35 - 23

الغردقة  38 - 28

أسوان  43 - 29

سوهاج40 - 26

المنيا 38 -24

الأرصاد

 

أسعار الذهب اليوم الأحد 9-7-2023.. تعرف على قيمة عيار 21

 

عرض برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي ، والذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الأحد  9-7-2023.

 

سعر الذهب اليوم
 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل2486  جنيهات للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 2175  جنيهًا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1864  جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17400 جنيهًا.

الذهب

آخر أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 9 - 7 - 2023

قدمت الإعلامية رشا مجدي تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الأحد 9 - 7-2023، في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره أحمد حمدي.

 

سعر الدولار اليوم

 

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو

سعر اليورو 33.70 جنيه للبيع،33.59  جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.51  جنيه للبيع، و39.38 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.73 جنيه للبيع، و100.33 جنيه للشراء

 

الدولار

 

أسعار الذهب درجات الحرارة الذهب عيار 18 الذهب عيار 21 الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

لعزله من الزمالك .. حكم نهائى ضد مرتضى منصور

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

قلبت السعودية.. ملابس ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

الحق اشتري .. هدوء يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

لم يحضر.. تأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك | القصة الكاملة

المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي يشن هجوما قويا بعد خسارة النهائي .. تفاصيل

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم .. شاب مصري يستدرج ثرية خليجيه ..تفاصيل

ترشيحاتنا

حيوانات جديدة ومفتوحة بلا حواجز| 12 معلومة عن تطوير حديقة الحيوان

ليلة لا تنسى.. تامر حسنى يعلق على حفله بلبنان.. صور

إيه اليوم الحلو ده.. طلاب الشعبة الأدبية سعداء بامتحان علم النفس والاجتماع

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج.. شاهد

فابريزيو رومانو: أندية أوربية تسعى للتعاقد مع إبراهيم عادل.. تفاصيل

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

ابتعدي عنه قورا.. نوع من الصن بلوك منتشر بالأسواق يسبب سرطان الجلد

بسعر خرافي.. شاهد ياسمين صبري بإطلالة مميزة في أحدث ظهور بالسعودية

شاهد| أمينة شلباية تثير الجدل بطريقتها في تناول طاجن البطاطس باللحمة

فيديو

شاهد.. تصرف غريب من إيهاب توفيق داخل قبر علاء عبد الخالق

مقطع فيديو لأم تطالب بالعدالة لابنتها بعد قيام زوجها بتصرف صادم.. شاهد

الكاف كلمة السر.. الزمالك يقترب من مجد تاريخي وكأس العالم للأندية «فيديوجراف»

اعترافات صادمة.. فيلم وثائقي يكشف خطة اغتيال الزعيم عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ