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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تعاليلي البيت أديلك الامتحان| حكاية مدرس البحيرة وطالبة الثانوي.. تعدى عليها وهددها بفضحها

تحرش مدرس بطالبة
تحرش مدرس بطالبة

شهدت محافظة البحيرة حادث مؤسف من مدرس يدعى "ج.أ.م" تجاه إحدى الطالبات، حيث استخدم المدرس الامتحانات كأسلوب لاستدراج الطالبة إلى منزله.

المدرس الذئب - كما يسمونه في أوساط انتشار القصة في بلدته - لم يرحم ضعف الطالبة وصغر سنها، ولم يصون مهنته السامية التي تؤسس للتربية قبل التعليم، فقاده الشيطان لارتكاب فعلته الخادشة والمشينة بعد التخطيط والتمهيد.

ضل المدرس الطريق، وزاغت أعينه نحو الطالبة التي قصدته لتفهم منه ما استعصى عليها من المنهج الدراسي، لكن الشيطان كانت له سطةته على المدرس الذي طلب من الطالبة أن تأتيه إلى المنزل ليعطيها كتبًا ومراجع تساعدها في المذاكر، بينما اختمرت في عقله وجوارحه الجريمة التي خطط لها.

الطالبة، بكل براءة - وكما تشير التحريات - ذهبت للمدرس لتأخذ منه هذه الكتب، لكنه انتهز فرصة الانفراد بها وتعدى عليها بلمس أجزاء من جسدها، وهددها بفضحها إذا كشفت عن السر.

تحرش مدرس بطالبة 

السجن المؤبد

حكمت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدى، والمستشار تامر عثمان، بالسجن المؤبد على "ج.أ.م"،لاتهامه بخطف طالبة بالتحايل والإكراه والتحرش بها، القضية المقيدة، برقم 5856 لسنة 2023، جنايات مركز شرطة كوم حمادة.

 واقعة التحرش 

أكدت تحريات مباحث مركز كوم حمادة بالبحيرة، أن المجني عليها "ر.أ.ش" كانت تتواجد في المدرسة، التي يعمل بها  المتهم، وقام باستدراج الطالبة الى منزله، متحججا بأنه سوف يعطيها بعض الكتب والملخصات التي تساعدها في الامتحانات وهذه الملخصات بها الامتحان.

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صدقت الطالبة مدرسها وذهبت لكي تحصل على الملخصات، فتحرش بها المدرس كذئب مفترس، وطالت يده أماكن من جسدها، وهددها بالتشهير بسمعتها بين أقرانها إذا أخبرت أحدا من ذويها بالأمر.

الحكم على المدرس 

عودة المجني عليها للمنزل

وفور عودة المجني عليها إلى منزلها أخبرت والدتها بالواقعة فقررت تحرير محضر، وتولت النيابة التحقيق، وتبين صحة الواقعة وارتكاب المتهم لفعلته، مستغلا حداثة سن المجني عليها علي النحو المبين بالتحقيقات، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات دمنهور، التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.

تاريخ ارتكاب الجريمة

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 5856 لسنة 2023 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة كوم حماده ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة ،إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بقيام المتهم بخطف المجني عليها "ر.ا.ش" طالبة بالتحايل واستدرجها المتهم، بدائرة مركز القسم.

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