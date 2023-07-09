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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عمرو بسيوني قائما بتسيير أعمال قصور الثقافة خلفا لـ هشام عطوة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إنهاء ندب الفنان هشام عطوة كقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتعيينه مستشارًا لوزير الثقافة للشئون الثقافية والفنية، على أن يتولى عمرو بسيونى، رئيس الشئون المالية بالهيئة، تسيير أعمال الهيئة ماليًّا وإداريًّا، لحين اختيار رئيس جديد للهيئة.

وتستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة، لافتتاح مسرح السامر، بعد غلقه لمدة 31 عاما، وذلك يوم الأحد الموافق 16 يوليو الحالي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التجديد والتطوير فيه التي استمرت أكثر من عام، ويعتبر افتتاح السامر حدث هام لطالما انتظره العديد من المسرحيين في مصر. 

وتم بناء السامر على غرار مسرح البالون المجاور له، وتمت الاستعانة بالفائض من أقمشة غطاء مسرح البالون لتغطيته، وكان قد شيد ببدائية شديدة، وكانت صالة الجمهور تسع ألف متفرج، واستمر سنوات طويلة أقيم عليه فيها أنشطة كثيرة ومهرجانات كبيرة لهيئة الثقافة الجماهيرية وكان أشهرها مهرجان المائة ليلة.

وهشام عطوة مخرج وممثل مسرحى، أخرج عدة مسرحيات وشارك بالتمثيل فى عدة اعمال فنية مختلفة، منها : "مولانا العاشق، دكتور أمراض نسا، مزاج الخير، راجل وست ستات (جزء 8)، الراجل الغامض بسلامته، بيت العيلة (جزء 1)، الإمام المراغى، حب البنات".

وشغل عدة مناصب منها مدير فرقة مسرح الشباب، وبعدها مديرا لمسرح الطليعة، ثم مديرا لمركز الهناجر للفنون، ثم انتدب للإشراف على البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية فى عام 2015، وشهد البيت خلالها إنتاج العديد من العروض المسرحية ومشروعات التجديد والتطوير فى البنية التحتية بمسرح البالون والسيرك القومى بالعجوزة.

وتولي لعدة سنوات منصب رئيس هيئة قصور الثقافة، وقائم بأعمال رئيس الهيئة، حيث أشرف  على عدة مشروعات ومبادرات منها "إبدأ حلمك"، وقام بتجديد عشرات المواقع على رأسها مسرح السامر بالعجوزة.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة مسرح السامر عمرو بسيوني

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