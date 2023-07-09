أفضل أدعية أول محرم .. يستحب ترديدها فيه والأجر مضاعف

أفضل أدعية اول محرم يستقبل المسلمين السنة الهجرية الجديدة من خلال التقرب من الله عز وجل والتضرع والتعبد الي رب العباد، ولعل من افضل وسائل العبادة هي الدعاء، والدعاء في اول محرم والتعبد فيه تعظيم أجور، كما أن الأجر فيه مضاعف، وأن شهر محرم تعظم فيه الحرمات لأن شهر محرم هو أول شهور السنة الهجرية، وهو واحد من الأشهر الحرم الأربعة، وهو من أفضل الشهور الهجرية، فهو الشهر الذي يلي شهر ذي الحجة الذي يؤدي فيه المسلمون فريضة الحج، وأول شهر المحرم يستحب فيه الدعاء، فهي من الطاعات والافعال المستحبة التي تقرب المؤمن لربه تبارك وتعالي .. أفضل أدعية اول محرم في السطور التالية.

أفضل أدعية اول محرم



اللهم انا نسألك الخير كله في هذا العام القادم ولا تحرمنا من فعل الطاعات واعنا علي ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أكرم الأكرمين -

ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفرلنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا علي القوم الكافرين

لا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو علي كل شيء قدير

ربنا لاتؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علي القوم الكافرين .

ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابو واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ، ربنا وأدخهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم ، وقهم السيئات ومن تقِ السيئات يومئذ فقد رحمته وذالك هو الفوز العظيم

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

اسألك يا رب العالمين أن تتقبل مني في هذا الشهر جميع أعمالي الخالصة لوجهك الكريم يا رحمن يارحيم

يا من لا إله إلا انت ، يا ملجأي وملاذي في كل وقت ، أسألك يا الله أن تشملني في رحمتك ، وأن تنجيني من سخطك وعذابك

اللهم ولا تجعل هذا الشهر ينتهي إلا وأنت راضٍ عني يا عزيز يا كريم.

يا سميع يا مجيب الدعاء ، اكتب لنا في هذا الشهر استجابة لدعائنا وزوال لهمومنا وفرج لكروبنا يا رحمن الدنيا والأخرة ورحيمهما

اللهم أعني علي عبادتك وشكرك وأدخلني فيه يارب العالمين وأخرجني منه وأنا مشمولا في رحمتك يارحيم

يا رب العالمين ... جئت إليك في هذا الشهر الكريم طارقا بابك ، آملا في رحمتك طامعاً في كرمك ، راجياً استجابتك .

دعاء السنة الهجرية

دعاء السنة الهجرية هلت علينا بشائر سنة هجرية جديدة وهي التي تبدأ من شهر محرم وتنتهي بشهر ذي الحجة، الدعاء هل هو جائز ام فيه شئ من الحرمة او الكراهة ، وقد أجاب عن تلك التساؤلات الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية ، حيث ذكر ان دعاء السنة الهجرية الجديدة جائز ولا شيء فيه حيث تخصيص يوم معين في السنه للدعاء والتعبد يعد من الاعمال الصالحة التي ورثناها من اسلافنا الصالحين عبر القرون ، وقد أجمع أهل السنة و المذاهب انه من الأعمال الجائزة ولا يوجد كراهه في العمل به او فعله بل انه من الأعمال المستحب فعلها في بداية السنه الهجرية

يقال في اول محرم وهو اول أشهرالسنة الهجرية ما ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم انه كان يصلي اول يوم من محرم ركعتين فإذا فرغ رفع يديه ودعا بهذا الدعاء ثلاثة مرات و

اللهم هذه سنةٌ جديدةٌ ؛ فأسألك فيها العصمة من الشيطان ؛ والقوة على هذه النفس الأمّارة بالسوء ؛ والاشتغال بما يقرّبني إليك ،يا كريم يا ذا الجلال والإكرام ؛ يا عماد من لا عماد له ، يا ذخيرة من لا ذخيرة له ؛ يا حرز من لا حرز له ؛ يا غياث من لا غياث له ، يا سند من لا سند له ، يا كنز من لا كنز له ، يا حسن البلاء ، يا عظيم الرجاء ؛ يا عزّ الضعفاء ، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى ، يا منعم يا مجمل يا مفضل يا محسن ، أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس ودوي الماء وحفيف الشجر يا الله لا شريك لك

- اللهم اجعلنا خيراً مما يظنون واغفر لنا ما لا يعلمون ولا تؤاخذنا بما يقولون ، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكّلت وهو ربّ العرش العظيم آمنا به كلٌّ من عند ربنا وما يذّكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمةً إنك أنت الوهاب.

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شـر مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، قَالَ: وَمَنْ قَالَهَا مِنْ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسـي فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنْ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، حَسْبِـيَ اللّهُ لا إلهَ إلاّ هُوَ عَلَـيهِ تَوَكَّـلتُ وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظـيم.

- اللهمّ ربّ السموات السبع وما أظلّت، وربّ الأرضيين وما أقلّت، وربّ الشياطين وما أضلّت، كن لي جاراً من شرّ خلقك كلّهم جميعاً أن يفرط عليّ أحد وأن يبغي عليّ عزّ جارك، وجلّ ثناؤك، ولا إله غيرك، ولا إله إلّا أنت

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم. اللهمّ صلّ على نبيّنا مُحمد، صاحب الكتاب الأبقى، والقلب الأتقى، والثوب الأنقى، خير من هلّل ولبّى، وأفضل من طاف وسعى، وأعظم من سبّح ربهُ الأعلى.

اللهمّ صلّ على نبينا مُحمد جاع فصبر، وربط على بطنه الحجر، ثم أعُطي فشكر، وجاهد وانتصر.اللهم إنّي أسالك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كلّ برٍّ، والسّلامة من كلّ إثم، والفوز بالجنّة، والنّجاة من النّار، لا تدع لي ذنباً إلّا غفرته، ولا همّاً إلّا فرّجته، ولا حاجةً من حوائج الدّنيا هي لك رضاً إلّا قضيتها، برحمتك يا أرحم الرّاحمين

اللهم لك الحمد على العافية، ولك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو خاصة أو عامة، أو سرًا أو علانية، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن.

- اللهم إنّي أسالك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كلّ برٍّ، والسّلامة من كلّ إثم، والفوز بالجنّة، والنّجاة من النار، لا تدع لي ذنباً إلّا غفرته، ولا همّاً إلّا فرّجته، ولا حاجةً من حوائج الدّنيا هي لك رضاً إلّا قضيتها، برحمتك يا أرحم الرّاحمين .

- اللهمَّ اكفِنِي بحلالِكَ عن حرَامِكَ وأغْنِنِي بفَضْلِكَ عمَّن سواكَ، باسم اللَّهِ علَى نَفسي ومالي وديني، اللهُمَّ رَضِّني بقضائكَ، وبارِك لي فيما قُدِّرَ لي، حتَّى لا أحِبَّ تعجيلَ ما أخَّرتَ ولا تأخيرَ ما عجَّلتَ"، اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِما أعْطَيْتَ، ولَا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ، ولَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجد.

