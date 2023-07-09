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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز التيمم لو انقطعت المياه في البيت.. فيديو

التيمم
التيمم

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه عندما ننتقل من الوضوء إلى التيمم، لابد أن يكون هناك أسباب، منها عدم القدرة على استعمال الماء، أو فقد الماء.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فيديو له  : "المكان اللي أنا فيه مفيش مياه خالص اتوضا بها،  لو الشقة اللى أنا قاعد فيها المياه قطعت وانا مش مخزن مياه، بإمكانى انزل واشوف جيرانى عندهم مياه أو المسجد فيه مياه ولا لأ، طيب مفيش خالص اشترى زجاجة مياه معدنية واتوضا".

 

واستكمل: "لو ملقتش مياه خالص ولا حتى مياه تشتريها أو زجاجة المياه اللى هتشتريها هتكون غالية وأضعاف ثمنها فهنا يجوز لك التيمم، وكمان تقدر تتيمم لو لو تستطع استخدام المياه، يعنى الدكتور مانعك من استخدام المياه، حتى لا يؤثر ذلك على صحتك، وسيدنا النبيى غضب غضبا شديدا من أصحابه بسبب إن أحدهم أفتى لصحابى باستخدام المياه"، مستشهدا بالحديث النبوي: " خرَجْنا في سفَرٍ فأصابَ رجلًا منَّا حجَرٌ فشجَّهُ في رأسِهِ ثمَّ احتَلمَ فسألَ أصحابَهُ فقالَ هل تَجِدونَ لي رخصةً في التَّيمُّمِ فَقالوا ما نجِدُ لَكَ رُخصةً وأنتَ تقدرُ علَى الماءِ فاغتسَلَ فماتَ فلمَّا قدِمنا علَى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أُخْبِرَ بذلِكَ فقالَ قَتلوهُ قتلَهُمُ اللَّهُ ألا سألوا إذْ لَم يعلَموا فإنَّما شفاءُ العيِّ السُّؤالُ إنَّما كانَ يَكْفيهِ أن يتيمَّمَ ويعصرَ - أو يعصبَ شَكَّ موسَى - علَى جرحِهِ خرقةً ثمَّ يمسحَ عليها ويغسِلَ سائرَ جسدِهِ".
 

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التيمم حكم التيمم حكم التيمم بدلا عن الغسل لشدة البرد التيمم بدلا من الوضوء

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