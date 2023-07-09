برلماني: الاستقرار الأمني سبب نمو السياحة.. ونسعى لزيادة الوافدين إلى 30 مليونا

قال النائب بهاء أبو الحمد، عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب، إن القطاع السياحى يعيش حالة من النمو بشكل غير مسبوق لم تشهده الدولة لأكثر من 11 عاما، لا سيما بعد انتهاء فترة جائحة كورونا التي أثرت على السياحة العالمية بالسلب.

وأكد “أبو الحمد” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن توقعات وكالة فيتش المستقبلية باستمرار زيادة السياح الوافدين لمصر لتصل إلر 15 مليون وافد، تأتى نتيجة دراسة ورصد حالة الانتعاش التي طرأت علي القطاع السياحى وذلك بفضل العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ومنها خفض الأسعار وإطلاق العروض.

خطوات جادة لدعم السياحة

واستطرد النائب : نرى خطوات جادة من الحكومة لاستمرارية نمو قطاع السياحة من أجل الوصول إلى معدل 30 مليون سائح وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأشار عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إلي أن الاستقرار السياسي والأمنى بمصر أهم عوامل نمو السياحة خاصة في ظل وجود العديد من الأزمات الخارجية وعدم الاستقرار بعدد من الدول .

واقترح عضو مجلس النواب، منح مواطني محافظة الأقصر، علاوة نقدية بمثابة بدل، خاصة وأن أسعار المنتجات أصبحت سياحية نوعا ما في المحافظة، ولابد من دعم قاطنيها والعاملين بمجال السياحة في تلك المحافظة.

واختتم النائب حديثه، بأهمية التركيز على تقديم مختلف سبل الدعم لمحافظة الأقصر سواء في الموازنة المالية للمحافظة أو غيرها من الإمكانات التي تليق بمظهرها التاريخى.

وفي إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية التي تهم الشأن المصري، سلط المركز الضوء على تقرير وكالة "فيتش سوليوشنز" الأمريكية والذي توقع أن تستمر حالة الانتعاش الذي يشهده قطاع السياحة في مصر منذ انتهاء عمليات الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19.

أشار التقرير إلى نمو عدد السياح الوافدين بنسبة 117.5٪ في عام 2021 على أساس سنوي ليصل إلى 8 ملايين سائح مقابل 3.7 مليون سائح عام 2020، مع استمرار تدفق الوفود السياحية خلال عام 2023؛ لمستويات أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19 في عام 2019، نتيجة الاستفادة من الطلب على السفر المكبوت بعد عمليات الإغلاق وانتهاء ذروة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتوقعت الوكالة زيادة أعداد الوافدين إلى مصر بنسبة 11.6٪ على أساس سنوي مع وصول أعداد الوافدين إلى 13.1 مليون في عام 2023 مقابل 11.7 مليون وافد في عام 2022، بما ينعكس على الإيرادات السياحية، التي من المتوقع ارتفاعها لنحو 14.4 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وأشار مركز المعلومات إلى توقعات وكالة فيتش المستقبلية باستمرار زيادة السياح الوافدين إلى مصر على المدى المتوسط خلال الفترة (2023 - 2027) لتصل إلى 15.2 مليون وافد، وذلك بمعدل نمو سنوي يبلغ 5.4٪ في المتوسط على أساس سنوي خلال فترة التوقعات، وبالتالي ستزداد عائدات السياحة الدولية، تماشيًا مع زيادة عدد الوافدين، من 14.4 مليار دولار في عام 2023 لتصل إلى17.4 مليار دولار في عام 2027، مدعومة بتحسن الإنفاق الاستهلاكي في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبالتالي زيادة العائد لكل زائر.