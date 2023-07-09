نشأت الديهي: الحفاظ على بقاء الدولة أهم إنجاز يحدث في مصر| فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تستضيف قمة دول الجوار السوداني؛ لبحث سُبل إنهاء الصراع والتداعيات السلبية على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة لتسوية الوضع في السودان بطرق سلمية، مشيرًا إلى أن دول الجوار تتأثر بشكل مباشر مما يجري في السودان.

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن الخرطوم تشهد ما يشبه الحرب الأهلية، من خلال الصراع ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي كانت ميليشيات وانضمت للجيش ثم تمردت عليه، محذرًا من المليشيات، قائلاً: "يا جماعة، خلينا نتعلم، الميليشيات عبارة عن مرتزقة، دي ناس بتقاتل بأجر، الميليشيات عبارة عن نتوءات خارج الإطار الدولة الشرعية".

وأضاف: "احمد ربنا إن عندك دولة، وعندك جيش موحد، وعندك رئيس مخلص مصلح محترم، عندك حاجات كتير تستعدي إنك تشكر ربنا".

ولفت إلى أن أهم إنجاز في مصر؛ هو الحفاظ على بقاء هذه الدولة، وحالة الأمن والأمان المتوفرة فيها، معقبًا: "في دول غنية وأغنى منك، شوف حصل فيها إيه دلوقتي".