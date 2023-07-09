محمود أباظة: لا يجوز أن يتخذ عبدالسند يمامة بمفرده قرار الترشح للرئاسة

انتقد الدكتور محمود أباظة، رئيس حزب الوفد الأسبق، ترشح رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة للانتخابات الرئاسية، بدون موافقة الهيئة العليا لحزب الوفد، قائلاً: "اللائحة الداخلية لحزب الوفد هي العقد الذي يربط بين الوفدين، وعلى الكل أن يحترم هذه اللائحة".



وتابع "أباظة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية مسألة خطيرة جدًا، ولا يجوز أن يتخذ شخص بمفرده قرار الترشح، مضيفًا أن الهيئة العليا لحزب الوفد هي صاحبة الاختصاص في اختيار المرشح للرئاسة من خلال اقتراع سري.



وطالب بالتزام الجميع بهذه القواعد، لأن عدم الالتزام يعني ان المرشح ليس مرشحًا لحزب الوفد، ويترب على ذلك عدم تمويل حملته الانتخابية من أموال حزب الوفد.



وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات والمبادي، لأن الخروج عن هذه المبادي لن يعود بالمصلحة على حزب الوفد أو الانتخابات الرئاسية أو الصورة بصفة عامة، مشيرًا إلى ضرورة اجتماع الهيئة العليا للموافق على ترشح رئيس الحزب لرئاسة الجمهورية، معقبًا: "من الضروري الالتزام بهذه القواعد بصرف النظر عن الأشخاص، لكي يرضى الجميع".

