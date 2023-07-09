عمرو دياب يطرح أحدث أغنياته "قولي اسمي"

طرح الهضبة عمرو دياب أحدث أغنياته بعنوان "قولي اسمك"، عبر تطبيق انغامي والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع جلال حمداوي، ميكساج وديچيتال ماستر أمير محروس.

يذكر أن الفنان عمرو دياب يستعد لاحياء حفل كبير في صول تاون بالساحل الشمالي يوم ١٤ من الشهر الجاري .

ويستعد لاحياء حفل كبير في بيروت بلبنان يوم ١٩ اغسطس القادم ، وهو الحفل الذي يعد الأضخم في لبنان هذا الصيف .



وطرح مؤخرا النجم عمرو دياب أحدث أغنياته بعنوان "خلص على قلبي"، وذلك بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، والأغنية من كلمات محمد البوغة ولحن محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي، ميكساج وماستر أمير محروس، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.