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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول تعليق من الزمالك علي عزل مرتضي منصور..وأحمد موسى يوجه تحذيرا للمواطنين..وحقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي

أول تعليق من نادي الزمالك على قرار المحكمة بعزل مرتضى منصور
كشف محمود العسال، المستشار القانوني لنادي الزمالك، تفاصيل صدور حكم نهائي بعزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك.

«محدش فوق القانون».. أحمد موسى يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين
وجه الإعلامي أحمد موسى، نصيحة وتحذيرا للمواطنين، قائلا:" احذر من استهداف القوات المسلحة بالشائعات والأكاذيب ولا أحد فوق القانون.

استحق الطرد .. تعليق مفاجئ من بركات بعد الهزيمة أمام المغرب
قال محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن المنتخب الأولمبي حقق هدفه من بطولة أمم إفريقيا تحت عام 2023 بالتأهل لأولمبياد فرنسا، مشيرا إلى أن اللاعبين قدموا أداء قويا طوال مباريات البطولة.

أبو العينين: موقع مصر الجغرافي يمكنها من تحقيق مكاسب عديدة ويجعلها مركزا عالميا للوجستيات
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر يمنحها الحق في أن تكون مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.

سيدة تشتكى شقيقها: حرمنى من حضور جنازة والدى بسبب الميراث
استعرض برنامج تفاصيل معاناة 3 سيدات مع أشقائهم الرجال وزوجاتهم، وحرمانهم من الورث.

كامل الوزير يزف بشرى لجمهور الأهلي على الهواء| إيه الحكاية؟
مازح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الإعلامي أحمد موسى، على الهواء، قائلا: “عملنا محطة مترو في الزمالك”؛ ليرد عليه الأخير: "عشان اللي عاوز الزمالك؛ يروح، واللي عاوز الأهلي؛ يروح".


هنلبس فانلة الزمالك بمدرجات الأهلي.. كامل الوزير يفاجئ أحمد موسى على الهواء
وتابع الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، قائلا:«والله العظيم أنا لوكنت رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لكنت أخذت المجلس كله وروحت النادي الأهلي عشان نقدم التهنئة بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا، هي دي الروح اللى لازم تكون موجودة في مصر».


حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو أو القطارات ..وزير النقل يجيب
أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن سعر تذكرة الأتوبيس الترددي سيكون تنافسيا، ولن يزيد عما كان يتحمله المواطن خلال استقلاله الميكروباصات، موضحا أنه لم يتم تحديد سعر الأتوبيس الترددي إلى الآن، ويتم دراسة الموقف.

كامل الوزير: إنفاق 2 تريليون جنيه على قطاع النقل خلال 9 سنوان أمر منطقي
قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن إنقاق  2 تريليون جنيه على قطاع النقل خلال 9 سنوان أمر منطقي في ظل ما تم إنجازه.

 

أحمد موسى اتحاد الكرة الشائعات والأكاذيب الساعات الماضية الزمالك” التوك شو

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