زيادة 30 جنيهًا في التذكرة .. تفاصيل تطوير حديقة الحيوان| وموعد افتتاحها

تبذل الدولة المصرية، جهودا كبيرة لإحياء وتطوير الحدائق العامة، والمساحات الخضراء، باعتبارها متنفسا للمواطنين، وعلى رأس هذه المشروعات مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة، حيث تعمل الدولة على تحقيق طفرة في الخدمات الترفيهية، المقدمة للمواطنين، مع الحفاظ على النسق والشكل التاريخي لها، وضمان اعتمادها في المنظمات الدولية المشرفة على حدائق الحيوان في العالم بما يعيد لها مكانتها التاريخية.

في هذا الصدد، أكد المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أحمد إبراهيم، أنه تم الانتهاء من إجراءات تسليم وتسلم حديقة الحيوان، وحديقة الأورمان، بين اللجان المعنية من وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي، بحضور الدكتور إيهاب صابر، رئيس هيئة الخدمات البيطرية والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي والمهندس ماجد السرتي، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات، والدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، وفريق التطوير والتشغيل الانجليزي.

محاور تطوير حديقة الحيوان

وأوضح إبراهيم، أن التحالف المصري لـ تطوير حديقة الحيوان، استلمها اعتبارا من أمس الأحد 9 يوليو، للبدء في عملية التطوير، حتى تصبح حديقة الحيوان على غرار مثيلاتها في العالم، بينما تشمل عمليات التطوير بعض المحاور الرئيسي وهي كالتالي:

تظل حديقة الحيوان ملك وزارة الزراعة، والإشراف الفني لهيئة الخدمات البيطرية.

عملية التطوير تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان، والاتحاد الدولي لحدائق الحيوان، عبر تحالف بعض الشركات المصرية وفي مقدمتهم شركة المشروعات للإنتاج الحربي.

مشروع تطوير حديقة الحيوان، وضعه أكبر استشاري عالمي لتطوير حدائق الحيوان، والذي طور 12 حديقة على مستوى العالم منها حديقة الحيوان في لندن.

استقدام أنواع جديدة ونادرة من الحيوان، لن تكن موجود من قبل، وزيادة أعدادها.

تطوير حديقة الحيوان والأورمان، سيكون بنظام الانتفاع لمدة 25 عاما، مقابل إيجار سنوي يتم زيادة بنسبة محددة كل عام.

الحفاظ على الطابع التراثي والأثري، للحديقتين والنباتات والأشجار النادرة.

الحديقة ستكون مفتوحة بلا حواجز، وتطبيق أعلى معايير الأمان العالمية.

الحيوانات ستظل بالحديقة خلال فترة التطوير تلقي كل الرعاية البيطرية والتغذوية تحت إشراف هيئة الخدمات البيطرية

الربط بين حديقتي الحيوان والأورمان عبر نفق.

30 جنيها سعر تذكرة حديقة الحيوان

من جانبه، قال الدكتور محمد رجائي، مدير حدائق الحيوان في وزارة الزراعة، ان من المقرر غلق حديقة الحيوان وحديقة الأورمان لمدة عام ونصف، لبدء عملية التطوير، نظرا لحجم الأعمال الضخم الذي تشهده البنية التحتية التي تهالكت في الحديقتين، موضحا أن خطة التطوير تمت الموافقة عليها من الاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان ما يضمن العودة للاتحاد الدولى لحدائق الحيوان بعد خروج مصر منه عام 2004 لأن التطوير سيواكب المعايير الدولية.

وحول أسعار تذاكر حديقة الحيوان، بعد انتهاء عملية التطوير، أوضح رجائي، أن سعر تذكرة حديقة الحيوان حاليا 5 جنيهات، كما أن الدولة حريصة في إطار مخطط التطوير أن يظل سعر التذكرة في متناول كافة طبقات المجتمع وألا تتحول الحديقة لطبقات معينة، ولكن سعر التذكرة الحالي، لا يمكن الإبقاء عليه، لأنه ظلم للحديقة واحتياجاتها ونفقاتها، في ظل ارتفاع أسعار غذاء الحيوان، والأدوية البيطرية، وبالتالي فقد درات دراسة إعادة التسعير بأن يتراوح سعر التذكرة بين 25 إلى 30 جنيها للفرد لضمان استمرارية الإنفاق على الحديقة.

وأضاف أن حجم الإنفاق على الحديقة من حيث الغذاء وباقي الاحتياجات، ارتفع من 12 مليون جنيه سنويا، إلى 17 مليون جنيه أغذية فقط خلال السنة الأخيرة.

موعد افتتاح حديقة الحيوان

وعن موعد تسليم الحديقة بعد عملية التطوير، أكد المهندس ماجد السرتي، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، "مطور حديقة الحيوانات بالجيزة"، أن حديقة الحيوانات ستكون بلا حواجز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية، التي تتيح للمواطن الاستمتاع بالحيوانات كأنها في البرية، دون أدنى خطورة تذكر، موضحا أنه سيتم تقسيم الحديقة إلى 4 قطاعات، منها المصرية، والأفريقية، والآسيوية، والتجربة الليلية، مع إدخال حيوانات جديدة للحديقة لم تدخلها من قبل، والعمل على ربط حديقة الحيوانات مع حديقة الأورمان.

وأضاف أنه سيجري العمل في تطوير حديقة الحيوان، بتحالف مع شركات عالمية متخصّصة في هذا المجال، مع الحصول على حق إدارة حديقة الحيوانات لفترة بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عامًا، موضحا أن الفترة المتوقعة للانتهاء من المشروع تبلغ 18 شهرًا، لكن هناك سعيا لضغط تلك الفترة لتصبح عامًا واحداً فقط.