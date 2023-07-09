حديقة الحيوان بدون جمهور لمدة عام.. كم مرة تم غلقها من قبل ولماذا؟

تقوم وزارة الزراعة، اليوم، بتسليم إدارة حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة، لمدة 25 عاما، إلى التحالف المكون من 3 شركات هما الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وأبناء سيناء، وحديقتي، لبدء أعمال التطوير التي سوف تدوم لعام ونصف.

حديقة الحيوان

إغلاق حديقة الحيوان

وتتسلم الهيئة القومية للإنتاج الحربي أعمال التطوير، حتى تصبح ملائمة للعودة مجددا إلى الاتحاد الدولي بعد خروجها منه عام 2004، وتم تسجيل كل محتويات حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة، من أشجار ومبان أثرية وحيوانات وطيور وزواحف وغيرها من المحتويات الكثيرة، مؤكدا أنه لن يتم المساس بالأشجار بل إن المخطط يستهدف زيادة الأشجار.

كما سيجري تقليم بعض الأشجار من الأعلى فقط، وهذا من أجل مظهر الحديقة، موضحا أن حفر النفق بين حديقتي الحيوان والأورمان لن يتعارض مع أي أشجار بالحديقتين.

وسيتم غلق الحديقة بشكل كلي للتمكن من التنفيذ سريعا، بجانب أن بعض الحيوانات سيتم نقلها إلى بيوت أخرى خلال فترة التطوير.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد رجائي، مدير حدائق الحيوان بوزارة الزراعة، أنه سيتم غلق حديقتي الحيوان والاورمان لمدة عام ونصف لبدء عملية التطوير الشاملة حيث ارتأى المطور أنه من الضروري إغلاق الحديقتين نظرًا لحجم الاعمال الضخم الذي سوف تشهده البنية التحتية التي شهدت تهالكاً في الحديقتين نظراً لأنه التطوير الاول منذ إنشائهم وبالتالي تحتاج لعمل ضخم بما يحتاج لإغلاقها.

وأوضح رجائي ـ في تصريحات له، أن خطة التطوير حصل على موافقة من الاتحاد الافريقي لحدائق الحيوان وهو ما سيضمن العودة للاتحاد الدولي لحدائق الحيوان بعد خروج مصر منه عام 2004 لان التطوير يضمن مواكبة المعايير الدولية بعد خروجنا منه.

مشدداً أن برنامج التطوير الذي سيبدأ اليوم له محددات الحفاظ أهمها الحفاظ على الهوية التراثية والحضارية والاشجار المعمرة التي تدخل في سياق الاثار والمساحات الخضراء قائلا: ليس ذلك فقط بل بالعكس سوف تزيد تلك المساحات وسوف يتم استخدام كافة انواع الحيوان وموافقة الاتحاد الافريقي هو بمثابة موافقة الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان.

الدكتور محمد رجائي

لتحقيق طفرة في الخدمات الترفيهية

وأكد أنه تم الاستعانة بأكبر الخبراء من ذوي الخبرة في تنفيذ الحدائق التراثية حيث أن التعاقد مع شركة الانتاج الحربي للمشروعات القومية الكبرى الهندسية ولهم الحق في الاستعانة بكامل الخبرات لطبيعة المكان ولها معايير دولية في ملف إيواء الحيوانات ومن حقها الاستعانة بالخبرات الاجنبية قائلاً: بالفعل تم استقبال أكبر مصمم لحدائق الحيوان في العالم وله بصمة في حديقة لندن التي أنشأت في نفس توقيت إنشاء حديقة الحيوان المصرية.

وكان وزير الزراعة واسـتصلاح الأراضي، السيـد الـقـصيــر، أكد أن أعمال التطوير الجديدة تستهدف تحقيق طفرة في الخدمات الترفيهية المقدمة للمواطنين مع الحفاظ على النسق والشكل التاريخي لهم، وضمان اعتمادها في المنظمات الدولية المشرفة على حدائق الحيوان في العالم، بما يعيد حدائق الحيوان إلى مكانتها الطبيعية.

ويذكر أن أُغلقت حديقة الحيوان على نحو ثلاث مرات، حيث كانت المرة الأولى في عام 1998 عندما تم إغلاق متحف الحيوان بها، والمرة الثانية التي تم إغلاق حديقة الحيوان بها كانت في عام 2006، بسبب انتشار فيروس إنفلوانزا الطيور، بهدف الحفاظ على الطيور والحيوانات من الإصابة لكن تم افتتاح حديقة الحيوان مرة أخرى في 24 أبريل من نفس العام، أما المرة الثالثة التى تم إغلاق حديقة الحيوان فيها، كانت عام 2020، ذلك عند انتشار جائحة فيروس كورونا، وكان ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين.

تعد حـديـقـة الحيوان من أعرق الحدائق على مستوى العالم وفـق تاريخ النشأة مع حــدائــق فيينا، باريس ولندن، هـذا الصرح الـتـرفيهي هـو الأكثر حـضورًا في حـيـاة المصريين على مــدى أجيال.

وأن الهدف الرئيسي من التطوير الحديثة هو لإعادة البريق لحديقة الحيوان الأثـرية والتاريخية وإعادة التصنيف العالمي للمنظمة الدولية لحدائق الحيوان بعد أن عانت الحديقة من الإهـمال لفترات طويلة.