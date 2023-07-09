أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. غلق حديقة الحيوان في الجيزة

أخبار مصر.. تقرر غلق حديقة الحيوان لمدة تقترب من عام ونصف العام لبدء أعمال التطوير من اليوم الأحد بعد أن استلم الحديقة تحالف مكون من (الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وأبناء سيناء، وحديقتي)... نشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



غلق حديقة الحيوان لمدة عام .. تفاصيل

يستلم التحالف المكون من (الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وأبناء سيناء، وحديقتي) حديقة الحيوان لبدء أعمال التطوير التي سوف تستمر لمدة عام تقريبا.

السيسي يهنئ رئيس الوزراء اليوناني بفوز الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفياً بـ رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس".

مصر تتقدم بالتهنئة لـ جوليوس مادا بيو لإعادة انتخابه رئيساً لسيراليون

تابعت مصر بمزيد من الاهتمام نتائج الانتخابات الرئاسية بدولة سيراليون الشقيقة، التي أسفرت عن فوز الرئيس "جوليوس مادا بيو" بفترة رئاسية ثانية.

وصول آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى مصر 14 يوليو

واصلت البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية ، تفويج رحلات العودة للحجاج من مطاري جدة والمدينة، حيث وصل عددا من الحجاج من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة والشرقية والدقهلية من الأراضي المقدسة بعد تأدية فريضة الحج.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



بعد فتح باب تصدير الأعلاف .. هل تتأثر أسعار الدواجن بالأسواق؟

أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن المقصود من قرار مصلحة الجمارك بشأن تصدير الأعلاف للخارج عبر المنافذ الجمركية مباشرة دون الحاجة إلى الحصول على موافقات تصديرية من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

المستشفيات التعليمية توضح شروط الالتحاق بمدارس التمريض

أعلنت هيئة المستشفيات التعليمية ، عن فتح باب القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

جدول أيام .. اِعرف موعد تسليم وحدات سكن مصر فى أرض المعارض

يسعي الكثير من المواطنين، الحصول علي وحدات سكنية لأسعار في متناول اليد وعليه تقوم الحكومة بتوفير شقق الإسكان الاجتماعي وأراض سكنية لمحدودي و متوسطي الدخل بأسعار مخفضة حيث يمكن للجميع مع توافر الشروط التقديم عليها.

الصحة تعلن عن وظائف خالية في 8 تخصصات

نشرت وزارة الصحة والسكان إعلانًا عن طلب التعاقد مع عدد من التخصصات الطبية والإدارية العادية والتخصصية .. وجاء نص الإعلان:

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



وزير الاتصالات يشهد توقيع مذكرتى تفاهم لتنفيذ مشروعات التطوير المؤسسى الرقمى

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة المنوفية للتعاون في تنفيذ مشروعات التطوير المؤسسي الرقمي

سطح الأرض يسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق.. ما السبب؟

جرى تسجيل رقم قياسي لـ درجة حرارة سطح الأرض لتكون 17.03 C وهو الرقم الأعلى على الإطلاق، وذلك وفق إعلان الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

94 مقرًا .. فروع الشهر العقاري العاملة مساء في جميع المحافظات

ينشر صدى البلد بالأسماء والعناوين فروع الشهر العقاري التي تعمل في الفترة المسائية من الساعة (5- 9)،في جميع المحافظات.

لـ 3 أسباب .. الزراعة : غلق حديقة الحيوان بدءًا من غدٍ

صرح أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه اعتبارا من غد الأحد 9 يوليو سوف تبدأ خطة تطوير حديقة الحيوان .

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



لو هتتجوّز قريّب .. استقرار أسعار الذهب | وعيار 21 مفاجأة

تحظي أسعار الذهب بأهمية كبيرة لدي الكثير من المواطنين خاصة الراغبين في الاستثمار حيث يعد المعدن الأصفر وسيلة تحوط آمنة في ظل ارتباك الأسعار.

وزيرة البيئة تناقش آخر استعدادات الجناح المصري المشارك في مؤتمر COP28 بالإمارات

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ cop27، اجتماعا لمناقشة آخر مستجدات الاستعدادات اللوجستية، لتجهيز الجناح الرسمي المصري المشارك

وفق ضوابط محددة.. 13331 أجنبيًا حصلوا على تراخيص عمل في مصر

قالت كريمة عبدالرحمن مدير إدارة تراخيص الأجانب بوزارة العمل إن العمالة الأجنبية الحاصلة على تراخيص عمل في مصر بلغت 13 ألفا و331 أجنبيا من دول مختلفة، وتأتي في المقدمة العمالة الصينية ثم العمالة الهندية والسورية.