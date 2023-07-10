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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة أوراق زوجة وعشيقها إلى المفتي بتهمة القتل العمد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، أوراق متهمين، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم ،لاتهامهما بقتل المجني عليها الطفلة " ه‍.م".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين رئيس المحكمة ، وعضوية كل من المستشار مدحت عبد الكريم عبد العزيز، والمستشار هيثم وجيه محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر.

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تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 16277 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بالعثور علي جثة طفلة ملفوفة بقطعة قماش ملقاة على جانب الطريق أسفل كوبري مشاة بطريق المحمودية بدائرة القسم .


كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان ، أنه على إثر قيام المتهمة الأولي " ه‍.ر.ش" عاملة بإحدى شركات الألبان بمحافظة القليوبية ،بترك منزل الزوجية وبصحبتها أبنائها الثلاثة ومن بينهم المجني عليها " ه‍.م" 7 سنوات نجلة المتهمة الأولي واتجهت إلى محافظة الإسكندرية ،بعد أن تقابلت مع المتهم الثاني " أ.م.ح" مندوب بشركة ، واستقروا بمنطقة خورشيد ، استأجروا شقة بعيد عن أعين أهلها وزوجها ، وبسبب استمرار بكاء المجني عليها ،أقدم المتهمون على التخلص منها، وقامت المتهمة الأولي  بتقيد سائقها وتكميم فمها،وقام المتهم الثاني بخنقها بقوة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ووضعها داخل قطعة قماش او كيس بلاستيكي ، واستقلوا توك توك وتوجهوا إلى المكان محل الواقعة وإلقاء بها أسفل كوبري مشاة بطريق المحمودية ، وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم ،وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم التي أصدرت قرارها وحددت دور الانعقاد القادم من شهر سبتمبر القادم للنطق في الحكم .

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