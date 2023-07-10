نائب: مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي "نوعي"

أكد النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي "نوعي" وسيؤدي لطفرة في العمل الأهلي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وقال النائب: مسئولية العمل الأهلي من الدولة إلى الأفراد أدى لانتشار الجمعيات الأهلية دون تنسبق، مشيرا إلى أن هناك تراكمات سلبية عن العمل الأهلي في مصر بسبب الدور المشبوه لبعض الجمعيات التي جلبت أموال من الخارج أثناء فترة 25 يناير 2011.

وأكد عصام، أن القانون يعمل على وجود كيان جديد يعالج كل التشوهات، وسيكون أمام بناء جديد لحل مشكلات العمل الأهلي.