بعد معاناة 6 أشهر.. استخراج غطاء قلم من رئة طفلة بمستشفى بنها الجامعي

نجح فريق جراحي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفي بنها الجامعي ، من إنقاذ حياة طفلة ظلت تعاني طوال 6 أشهر من كحة مزمنة بعد ابتلاعها غطاء قلم جاف عن طريق الخطأ، ودخلت القصبة الهوائية واستقرت بالرئة اليسري.



وقالت مستشفي بنها الجامعى ، إن الطفلة ظلت تعاني من كحة مزمنة لمدة 6 شهور ، بعد ابتلاعها غطاء قلم جاف عن طريق الخطأ ودخل القصبة الهوائية واستقر بالرئة اليسرى، ونظرا لكونها طفلة وخوفها من الأطباء ظلت فترة طويلة تدعي أن الغطاء خرج من فمها.

من ناحيته، أضاف الدكتور محمد الجزار استشارى جراحة الصدر بمستشفى بنها الجامعى ، أن هذا هو السبب الذي أدي إلي أن طوال هذه الفترة شك الأطباء من التخصصات المختلفة الذين كشفت عندهم الطفلة طوال الـ6 أشهر الماضية، أن الغطاء غير موجود وأن البنت تعاني من حساسية علي الصدر والتهاب شعبي فقط، ولذلك كانوا يطلبون منها إشاعات وفحوصات كثيرة جدا ولكن كلها كانت سليمة.

وتابع الجزار، أن الحل في مثل هذه الحالات هو عمل المنظار الشعبي التشخيصي لتأكيد التشخيص واستخراج الجسم الغريب إن وجد، والمنظار متواجد بالمستشفي الجامعي ببنها بقسم جراحة القلب والصدر، وتم استخراج غطاء القلم، وحاليا الطفلة في صحة جيدة وتم خروجها من القسم بعد تمام الشفاء.

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