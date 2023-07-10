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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتنفيذ شبكة انحدار صرف صحى ضمن مشروعات " حياة كريمة "

غلق الطريق المؤدي إلى قرية "كفر لبس" بأبوقرقاص بالمنيا لمدة شهر

محافظ المنيا
محافظ المنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، عن غلق الطريق الرئيسي المؤدي إلى قرية "كفر لبس" التابعة للوحدة المحلية لقرية نزلة اسمنت اعتباراً من غدٍ الموافق 11 يوليو الجاري ولمدة 30 يوماً، وذلك نظراً لقيام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ شبكة انحدار صرف صحى ( الخط الرئيسي) بالطريق المرصوف المؤدى إلى محطة الرفع، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

 

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من جانبه، قال تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، انه تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالتيسير على المواطنين من أبناء القرية تم توفير طريق بديل لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق والكباري ، وهو طريق ترعة سرى باشا من الناحية الشرقية، وطريق العرب من كفر لبس وحتى مدخل الطريق الصحراوي الغربي من الغرب، وكذلك طريق ترعة سرى باشا/ أبو الصفا/ منتوت.

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قرية نزلة اسمنت غلق الطريق المبادرة الرئاسية حياة كريمة طريق بديل محطة الرفع مياه الشرب والصرف الصحي

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