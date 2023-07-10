رسميا.. الرئيس الأوكراني يشارك في قمة حلف الناتو بـ فيلنيوس

أفادت وكالة بلومبرج، اليوم الاثنين، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيصل إلى فيلنيوس للمشاركة في قمة الناتو يوم الأربعاء 12 يوليو.

وكان قد أكد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، مشاركة زيلينسكي في قمة فيلنيوس، قائلا إن الرئيس الأوكراني سيحضر الاجتماع الأول لمجلس أوكرانيا والناتو.

وفي وقت سابق، قال ستولتنبرج إن أوكرانيا لن تُدعى للانضمام إلى حلف الناتو خلال قمة فيلنيوس، لكن سترسل إليها إشارة بأن أبواب الحلف ما زالت مفتوحة أمامها.

وأضاف أن حلف الناتو سيتبنى برنامجًا طويل الأجل للمساعدة العسكرية لـ أوكرانيا سيتم تنفيذه بغض النظر عن مدى تقدم الصراع مع روسيا.

وأسفرت قمة الناتو في بوخارست في أبريل 2008 عن إعلان سياسي بأن أوكرانيا ستصبح في النهاية عضوًا في الناتو.

ومع ذلك، لم قدم التحالف خطة عمل العضوية الخاصة بأوكرانيا، وهي الخطوة الأولى في الإجراء القانوني لدولة عضو محتملة للانضمام إلى المنظمة.

وفي فبراير 2019، وافق البرلمان الأوكراني على تعديلات على دستور أوكرانيا لتكريس تطلعات الناتو إلى قانون.

وقال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مرارًا وتكرارًا أن كييف تريد أن تعرف متى يمكن قبولها في حلف شمال الأطلسي الناتو.