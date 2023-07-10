طفرة لعلاج أمراض القلب عن طريق "القسطرة".. تفاصيل

أكد الدكتور محمد سعد، أستاذ مساعد، ونائب رئيس قسم القلب بجامعة كيل في ألمانيا، أنه حدث طفرة في العلاج لأمراض القلب، عن طريق “القسطرة” ووالتي كانت تستخدم، والأن أصبحت تستخدم في تغيير الصمامات.

وقال محمد سعد، خلال تصريحات لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه خلال أوقات سابقة كان تغيير الصمام الأورطي، يحتاج إلى تدخل جراحي، ولكن الأن أصبح يتم عن طريق “قسطرة” تغني عن تلك العمليات.

عمليات القسطرة القلبية

وتابع أستاذ مساعد، ونائب رئيس قسم القلب بجامعة كيل في ألمانيا، أن مصر خلال الفترة الأخيرة، استطاعت أن توفر عمليات القسطرة القلبية من خلال التأمين الصحي الشامل.