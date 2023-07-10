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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يفعل ورق الغار لصحتك؟

صدى البلد

قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد ورق الغار.

 

 

1- تحسين عملية  الهضم
علاج اضطرابات المعدة، أو تلطيف متلازمة القولون العصبي أو حتى تخفيف أعراض الاضطرابات الهضمية وتسهيل عملية الهضم.

2- أوراق الغار  لخسارة الوزن
يخلط ليتر من الماء المغلي و2 أعواد من القرفة و 5 أوراق غار ويترك المزيج لمدة 20 دقيقة على نار هادئة ثم يترك منقوعا لمدة 30 دقيقة ويصفى ويشرب على الريق، وبعد كل وجبة

3- علاج المشاكل التنفسية
يطبق زيت الغار العطري على الصدر اذ يعمل على المساعدة على التنفس بسهولة. كما أن غلي أوراق الغار واستنشاق البخار المتصاعد منه يخفف من البلغم ويقضي على البكتيريا في الجهاز التنفسي.

كما يساعد الجسم على الاسترخاء والتخلص من الأرق .

4- علاج الصداع النصفي
تدليك الجبهة باوراق او مغلي الاوراق وبالتالي زيادة تنشيط الدورة الدموية.

5- زيت الغار للبشرة
ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، ومنع ظهور التجاعيد الرفيعة عليها ، كما يساعد في التخلّص من  حب الشباب، والرؤوس السوداء، ويعمل على سرعة التئام الجروح .

6- العناية بالشعر
التخلص من قشرة الرأس، بنقع أوراق الغار في الماء طيلة الليل ثم فركها على فروة الرأس قبل الحمام وتركها لمدة 15 دقيقة قبل غسل الشعر بالشامبو.

7- أسنان بيضاء
يعمل ورق الغار المجفف عند فركه على الأسنان بالتخلص  من البقع الصفراء وإعطائها بياضاً ناصعاً.

8- خصائص مكافحة السرطان
وفقًا لدراسة نشرتها مجلة “نوترشن ريسرتش” Nutrition Research. تتسبب الجذور الحرة في تحول الخلايا السليمة إلى خلايا سرطانية، وقد تمنع أوراق الغار هذا النشاط بسبب وجود هذه المواد المضادة للأكسدة والمركبات العضوية. فالمزيج الفريد من مضادات الأكسدة والمركبات العضوية في ورق الغار، بما في ذلك المغذيات النباتية والكاتيكين واللينولول والبارثينوليد ، تساعد على حماية الجسم من آثار الجذور الحرة المسببة  للسرطان.

8- يقلل مستويات الكولسترول، ويحمي من أمراض القلب والشرايين، خاصة لدى مرضى السكري من النوع2. للحصول على هذه الفائدة يمكنك إضافة ورقتين أو 3 أوراق من الغار إلى الحساء أثناء طهيه.

9- إدرار البول. أوراق الغار مدرّ للبول، ويحفّز القئ وبالتالي يساعد على التخلص من السموم.

 

التخلص من الارق التخلص من البق التخلص من السموم الرؤوس السوداء الصداع النصفي القولون العصبي أوراق الغار تحسين عملية الهضم تخلص من السموم تنشيط الدورة الدموية جهاز التنفس علاج الصداع النصفى علاج اضطرابات المعدة ورق الغار

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