بفستان أسود.. سلمى أبو ضيف تتألق في أحدث ظهور

شاركت الفنانة سلمي أبو ضيف، صورا جديدة لها، في أحدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت سلمى أبو ضيف، بإطلالة جريئة، مرتدية فستانا أسود مكشوف الصدر والبطن، وبتسريحة شعر منسدلة على كتفيها، مع مكياج جذاب يبرز جمالها.

تصدرت الفنانة سلمى أبوضيف ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، وذلك بعد تحدثها عن فكرة الإنجاب.

وتتميز سلمى أبو ضيف ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارهاملابسوفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.