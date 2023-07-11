عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أسود.. سلمى أبو ضيف تتألق في أحدث ظهور

سلمي أبو ضيف
سلمي أبو ضيف

شاركت الفنانة سلمي أبو ضيف، صورا جديدة لها، في أحدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”. 

وظهرت سلمى أبو ضيف، بإطلالة جريئة، مرتدية فستانا أسود مكشوف الصدر والبطن، وبتسريحة شعر منسدلة على كتفيها، مع مكياج جذاب يبرز جمالها. 

تصدرت الفنانة سلمى أبوضيف ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، وذلك بعد تحدثها عن فكرة الإنجاب.

وتتميز سلمى أبو ضيف ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارهاملابسوفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

 

ومن الناحية الجمالية تعتمد  على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

احدث جلسة تصوير الفنانة سلمى أبو ضيف بفستان أسود مكشوف الصدر نستجرام موقع جوجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد شعره ووزنه.. ظهور صادم لـ إيمان البحر درويش على فراش المرض

أول رد فعل من خالد الغندور بعد فوز الأهلي بالدوري

بعد صورته الصادمة.. نقابة الموسيقيين تسعى للتواصل مع أسرة إيمان البحر درويش

حدث ليلا| ظهور صادم للفنان إيمان البحر درويش .. وقرار بـ إيقاف ديانج 6 أشهر

بسبب غرامة الزمالك.. خلاف جديد بين كهربا وإدارة الأهلي | تفاصيل

عاجل .. بفضل سيراميكا كليوباترا .. الأهلى بطلا للدوري المصري للمرة الـ 43 فى تاريخه

بعد الإفراج عن الأعلاف .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبط اليوم

لا تعايرني ولا أعايرك.. تعليق مثير من محامي كهربا على إيقاف القيد بالزمالك

ترشيحاتنا

التعليم تنفي تسريب امتحان الديناميكا 2023 قبل توزيعه بلجان الثانوية العامة

هل قراءة سورة يس 7 مرات لفك السحر حقيقة أم اعتقاد؟.. الإفتاء تحسم

أخبار التكنولوجيا| تحذير عاجل.. حيلة جديدة لسرقة أموال المستخدمين على فيس بوك.. وهواتف من Oppo تتخطى 100 مليون نسخة مبيعات

جفاف ودمار.. تسجيل أعلى درجات حرارة في العالم خلال أول أسبوع من يوليو

زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب سواحل تشيلي

لجان الثانوية العامة تستقبل طلاب علمي رياضة لأداء الديناميكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول أجنحة الدجاج وشاهد ماذا يحدث لجسمك؟

طريقة عمل البان كيك بأكثر من وصفة

هل ينهار الزمالك امام الاهلي؟.. وقف القيد سيؤثر على الفريق ..ايه الحكاية

طرق طبيعية لفتح انسداد الأنف

فيديو

بعد استئصالها الرحم .. حورية فرغلي : عمري ما هبقى أم ومحدش بيسأل عليا

قولى متى.. سعد لمجرد يكشف عن برومو أغنيته مع نجمة هندية شهيرة

هل حسمها الأهلي؟|إمام عاشور يتصدر الترند بعد أنباء تعاقده مع نادٍ مصري

أمن قومي.. تحذير مصري من الذكاء الاصطناعي ومخاطر يسببها استخدامه الخاطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ