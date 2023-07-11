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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يوافق على منح تركيا طائرات إف-16.. لماذا الآن ؟

مقاتلات إف-16
مقاتلات إف-16

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيمضي قدمًا في نقل طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى تركيا بالتشاور مع الكونجرس، وفق ماذكرت صحيفة إكيثرميني .

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وقال سوليفان، متحدثا قبل قمة لزعماء الناتو من المقرر أن تبدأ في وقت لاحق من اليوم في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، إن بايدن "كان واضحًا بأنه يدعم إرسال الطائرات".

وذكر  "لم يضع أي محاذير بشأن الأمر .. إنه ينوي المضي قدما في هذا الأمر".

ولم يذكر سوليفان أي تفاصيل عن التوقيت.

في وقت متأخر من يوم الاثنين ، وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إحالة محاولة السويد للانضمام إلى عضوية الحلف العسكري لحلف شمال الأطلسي إلى البرلمان ، بعد أشهر من الضغط من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.

يعتقد بعض أعضاء الناتو أن تركيا، التي  طلبت في أكتوبر 2021 شراء طائرات بما قيمته  20 مليار دولار من مقاتلات إف -16،  Lockheed Martin Corp F-16 ، وما يقرب من 80 مجموعة تحديث لطائراتها الحربية الحالية، ربما تحركت الأمور الآن، لحث تركيا على خطوتها في الناتو.


قال الناتو في بيان له أمس، عقب اجتماع ثلاثي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، إن تركيا ستحيل بروتوكول انضمام السويد إلى الناتو إلى البرلمان وستعمل عن كثب مع البرلمان لضمان التصديق عليه، وفق ما ذكر موقع بي إن إي إنتلي نيوز.

عقد الاجتماع خلال تحضيرات قمة الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

قال ستولتنبرج عقب الاجتماع: "استكمال انضمام السويد إلى الناتو هو خطوة تاريخية" .
 

وأمس، اعتبرت واشنطن، أنه يجب ألا تربط تركيا انضمامها للاتحاد الأوروبي بانضمام السويد للناتو، لأن هذا غير ذاك.

وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة كانت دوما تدعم تطلعات تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ولا تزال تدعمها، لكنه أوضح أن "هذه المناقشات مسألة بين تركيا وأعضاء التكتل".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض: "تركيزنا منصب على السويد الجاهزة لعضوية حلف شمال الأطلسي".

واعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس، الإثنين، أن "لا علاقة" لانضمام السويد إلى الناتو بمسألة انضمام تركيا إلى الاتحاد الاوروبي.

وقال خلال مؤتمر صحفي في برلين: "يجب عدم اعتبارهما موضوعين مرتبطين. لا شيء يمنع انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي".

مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الرئيس الأمريكي جو بايدن طراز F-16 تركيا الكونجرس

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