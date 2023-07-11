جريمة موظف في كفر الشيخ بـ3 ملايين جنيه| وتدخل حاسم من الأموال العامة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (موظف – مقيم بمحافظة كفر الشيخ) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله وتكوينه ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله، مما نتج عن تحقيقه كسباً غير مشروع بالمخالفة للقانون، وقيامه بمحاوله غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع عن طريق (شراء وحدة سكنية وتأسيس إحدى الشركات وشراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت أفعال الغسل التى قام بها بـ (3 مليون جنيه) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء الضبط إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.