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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من فات قديمه تاه.. شعار حفل افتتاح مهرجان الأوبرا الصيفى

صدى البلد

تنطلق فعاليات المهرجان الصيفى الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بحفل لفريق استوديو العاصمة، الذى يضم نخبة من طلاب وخريجي كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان المتخصصون في المسرح الغنائي.

ويحمل الحفل عنوان " مونولوج .. من فات قديمه تاه" رؤية مسرحية وتدريب الدكتور محمد عبد القادر ، توزيع اوركسترالي وقيادة وجدي الفوى ومن إخراج الدكتور هاني عبد الناصر وذلك في الثامنة والنصف مساء السبت 15 يوليو على المسرح المكشوف .

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يتضمن البرنامج مجموعة من المونولوجات والإسكتشات والثنائيات الغنائية المسرحية والسينمائية الشهيرة التى قدمها نجوم الأبيض والأسود باسلوب ساخر وكوميدى منها عيب اعمل معروف ، نبوية ، ليلي طال ، الحب بهدلة ، متستعجبشي متستغربشي ، أهل الفن ، الفول ، أما انت جرئ والله ، ميمي وفيفي ، يا عريس الغفلة ، الراجل ده هيجنني ، عاوز اروح ، احنا التلاتة ، مراتي نساية ، قلبي يا غاوي خمس قارات ، ادي العيش لخبازه ، يا سلام على حبي وحبك ، العقلاء ، الدنيا ليه متعبة ، صاحب السعادة .. أداء إبراهيم سعيد ، ادهم مراد ، هاجر أحمد ، داليا سمير ، سمر محمد ، رحاب خطاب ، عبد العزيز محمد ، شروق النوبي ، ليديا ذكي ، مصطفى مهلل ، مهاب رجب ، محمد مصطفى ، محمود عزمي ، محمود إيهاب ، ملك عاطف ، مؤمن عماد ، نغم وائل ، هاجر أحمد ، يوسف  الصافوري ، وفي الأداء التمثيلي دكتور هاني عبد الناصر ، مريم ناظم ، يوسف طارق .

يذكر أن قالب المونولوج احد الفنون الشعبية المصرية المتوارثة ، اكتسب شعبية كبيرة لمحاكاته الواقع حيث يرصد وينتقد بطريقه فنية السلبيات التى تطرأ على المجتمع لمعالجتها عن طريق القوى الناعمة من الفنون و الموسيقى ، عادة ما يأخذ إطارا كوميديا ساخرا وجذابا لطبيعة الشخصيه المصرية ويبنى على جمل تمثيليه غنائية ذات إيقاعات سريعة تقوم علي ابراز الفكرة والمفاهيم الاساسية له .

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