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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأوبرا تحتفل بذكرى ميلاد وردة بالإسكندرية

وردة
وردة

بمناسبة ذكرى ميلاد المطربة الراحلة  وردة الجزائرية تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو احمد عامر في الثامنة والنصف مساء الجمعة 14 يوليو على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " .

ويتضمن البرنامج مختارات من أشهر أعمال المطربة الراحلة التي قدمتها على مدار مشوارها الفني وتعاونت خلالها مع كبار الملحنين والشعراء يؤديها كل من داليا عبد الوهاب ، شيماء ناجى ، رحاب مطاوع ، نهاد فتحى ، سمية وجدى ، صابرين النجيلى وفرح الموجى .

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الجدير بالذكر ان المطربة وردة ولدت في 22 يوليو عام  1932 بفرنسا ثم جاءت الى مصر عام 1960 بدعوة من المنتج والمخرج حلمى رفلة الذي قدمها في أولى بطولاتها السينمائية فى فيلم المظ وعبده الحامولى ، بعدها اضيف لها مقطع في أوبريت "وطني الأكبر" وطلبها الرئيس الجزائري بومدين لتغني في عيد الاستقلال العاشر لبلدها عام 1972 ثم عادت إلى مصر وانطلقت مسيرتها من جديد وتزوجت الموسيقار المصري بليغ حمدى لتبدأ معه رحلة غنائية استمرت رغم انفصالهما عام 1979.

 جاء ميلادها الحقيقي في أغنية (أوقاتي بتحلو) التي خرجت للنور عام 1979 وكانت من ألحان سيد مكاوى ، شاركت في عدد من الأفلام السينمائية منها اميرة العرب ، حكايتى مع الزمان ، وصوت الحب كما قدمت مسلسل اوراق الورد وبعد أربعة سنوات شاركت فى مسلسل ان الاوان

 رحلت عن دنيانا في 17 مايو 2012 تاركة ثروة فنية هائلة تمثلت فى مئات الاغانى الوطنية والعاطفية التى غزت بها قلوب الملايين فى الوطن العربى .

وردة الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر المايسترو أحمد عامر حكايتي مع الزمان دار الاوبرا المصرية صابرين النجيلي شيماء ناجي فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية فرقة عبد الحليم نويرة

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