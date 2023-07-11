خبير اقتصادي: القطاع الخاص من أولويات واهتمامات الدولة

أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الإقتصادي أن القطاع الخاص من أولويات واهتمامات الدولة المصرية منذ سنوات ومنذ بداية برنامج الإصلاح الإقتصادي.

وأضاف أن البنية التحتية التي تمت في مصر شملت أراضي زراعية ومحاور مرورية وتطوير الموانئ وتطوير البنية التشريعية، موضحا أن كورونا والحرب الأوكرانية سبب من أسباب تعطيل هذا الملف.

وتابع: الآن مع مرحلة التعافي ومرحلة التكيف مع التغيرات العالمية فإن الحكومة تبدأ في تنفيذ قرارات المجلس الاعلي للاستثمار وبالفعل تم تنفيذ 8 قرارات من 20 قرارا، صدرت من المجلس الأعلي للاستثمار.

دعم القطاع الخاص

وأضاف جاب الله خلال مداخلة هاتفية بنشرة التاسعة المذاع على فضائية الأولى، أنه في إطار تنفيذ قرارات الرئيس في دعم القطاع الخاص تنطلق في تنفيذ استراتيحيات ملكية الدولة التي تم اعتمادها والتي تتضمن تشجيع القطاع الخاص لممارسة المزيد من النشاط من خلال مجموعة من المحاور أهمها برنامج الطروحات والتي تحدث رئيس مجلس الوزراء عن تحقيق نحو ١،٩ مليار دولار، وأن البرنامج في الفترة القادمة سوف يحقق نتائج أكبر من ذلك بكثير.

دعم السياحة والقطاع الصناعي

وأوضح الخبير الإقتصادي، أن رئيس الوزراء تحدث أيضا عن السياحة، وزيادة 20% سنويا في إيرادات السياحة، وتحدث أيضا عن العمل على دعم القطاع الصناعي وأعفائه من الضرائب العقارية من أجل توفير زيادة نسبة الصادرات والحد من الواردات.