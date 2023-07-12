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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أيمن بهجت قمر يتعاون مع تامر حسني في فيلم جديد بعد البدلة

تامر حسني وايمن بهجت
تامر حسني وايمن بهجت قمر

أعلن الشاعر أيمن بهجت قمر ، عن تعاونه مع الفنان تامر حسني في عمل سينمائي جديد ، بعد أن قدما سويا فيلم البدلة، وذلك عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك . 

وعلق أيمن بهجت قمر قائلا : النهاردة اتشرفت بتلبية دعوة أخويا وصديقي تامر حسني لحضور فيلم تاج ، بصراحة مجهود جبار وفي زمن قياسي وتجربة جديدة ومختلفة، وتم الاتفاق بينا على إني هكتب له فيلمه الجديد في تاني لقاء لينا بعد فيلم البدلة .. دعواتكم.

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جدير بالذكر أن آخر أعمال تامر حسني هو فيلم تاج ، والذي ينتمي  لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" (السوبر هيروز) في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات. 

ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية، والفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، والمطربة ساندي، وبيومي فؤاد، والعديد من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق.

أما أيمن بهجت قمر فينتظر عرض فيلم "أهل الكهف" والذي  يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم محمود حميدة، خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، فتحي عبد الوهاب، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أحمد عيد، ماجد المصري، خالد الصاوي، إياد نصار، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة. 

ايمن بهجت قمر أهل الكهف تامر حسني دينا الشربيني عمرو عبد الجليل ماجد المصري

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