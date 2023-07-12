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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرار جمهوري بفض دور الانعقاد الثالث لـ مجلس النواب

صدى البلد

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 284 لسنة 2023 بفض دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعي الثاني لـ مجلس النواب.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016؛ وبعد موافقة مجلس النواب:

(المادة الأولى)


يفض دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب اعتبارًا من يوم الأربعاء 24 من ذى الحجة ١٤٤٤هـ، الموافق 12 من يوليو سنة 2023.

( المادة الثانية )


ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ذى الحجة سنة 1444هـ ( الموافق 10 يوليو سنة 2023م ).

وإليكم نص القرار كما نشر فى الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء:

 

الجريدة الرسمية قرار السيسي دور الانعقاد مجلس النواب

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