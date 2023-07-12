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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لحل الأزمة.. الرئيس الإريتري في القاهرة قبل انطلاق قمة دول جوار السودان

أسياس أفورقي
أسياس أفورقي

بعد أيام من رفض المبادرات الدولية والإقليمية لحل الصراع المستمرة في السودان، وصل الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى  القاهرة لحضور قمة دول جوار السودان المقرر انطلاقها  غدًا 13 يوليو، وفق ما ذكرت صحف أفريقية.

وقال وزير الإعلام الإريتري يماني جبر مسكل على تويتر: "بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، غادر الرئيس أسياس أفورقي إلى مصر لحضور قمة قادة الدول المجاورة للسودان".

ويضم الوفد الرئاسي وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح والمستشارة الرئاسية يين جبريب.

وتأتي  زيارة الرئيس أسياس إلى القاهرة بعد فترة وجيزة من رفض المبادرات الدولية والإقليمية لحل الصراع في السودان خلال اجتماع سابق مع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار.

وأعلنت مصر ، أنها تستعد لاستضافة قمة جيران السودان في 13 يوليو ، لبحث سبل "تطوير آليات فعالة" مع دول الجوار.

وتهدف القمة إلى حل الصراع الذي دام ثلاثة أشهر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

السودان الرئيس الإريتري أسياس أفورقي قمة جيران السودان

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