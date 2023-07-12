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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انتقال حر.. تعرف علي صفقة نادي الزمالك الجديدة

الزمالك
الزمالك

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن موافقة أسامة شيتة، لاعب اتحاد العاصمة، على الانتقال للزمالك، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: “صحيفة الشروق الجزائرية: أسامة شيتة لاعب اتحاد العاصمة يوافق على الانتقال للزمالك في صفقة انتقال حر”.

ويدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، الدفع بحسام عبد المجيد مدافع الفريق في التشكيل الأساسي خلال مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في الدوري.

ومن المقرر، أن يعود عبد المجيد للتشكيل على حساب مصطفى الزناري مدافع الفريق الذي شارك بصورة أساسية في المباريات الماضية.

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