دعاء لزوجي في السنة الهجرية الجديدة.. والحرص على الدعاء والاستغفار والتسبيح

دعاء لزوجي في السنة الهجرية الجديدة يستغل المسلمون هذا اليوم من كل عام بالتقرب إلى الله فيه، بالصلاة والصيام والدعاء وقراءة القرآن والسنن والنوافل، لكي ينالوا رضا الله عز وجل، وينالوا أيضاً شفاعة النبي على أفضل الصلوات وأتم التسليم، وتسعى الزوجات في هذا اليوم الفضيل في البحث عن دعاء لزوجي في السنة الهجرية الجديدة، ايماناً منهم باستجابة الدعاء، حيث يبحثون عن أدعية تزيد سعادتهم مع أزواجهم، وتوسع عليهم رزقهم، وتطيل بعمر أزواجهم وهم بصحة وعافية، وألا يحرمهم من بعضهم البعض، ويفضل استغلال هذا اليوم الفضيل بالدعاء والاستغفار والحمد والتسبيح، والدعاء للزوج والأبناء والآباء، وجميع من نحب، بالهداية والصحة والعافية وطول العمر في رضا الله وحسن الخاتمة دعاء لزوجي في السنة الهجرية الجديدة في السطور التالية.

ونقول في دعاء لزوجي في السنة الهجرية الجديدة اللهُمَّ اجعل زوجي من عبادك الصّالحين الملتزمين بطاعتك، واتّباع سنّة نبيّك محمّد – صلّى الله عليه وسلم-، اللهُمَّ اغفر ذنبه، وطهّر قلبه، وحصّن فرْجَه، اللهُمَّ سخّره لي، وسخّرني له.



- اللهُمَّ جمِّله في نظري، وجمّلني في نظره، اللهُمَّ لا تفرّق بيني وبينه، اللهُمَّ احفظه لي يا أرحم الرّاحمين، يا ذا الجلال والإكرام، اللهُمَّ اشفِ زوجي وعافِه، اللهُمَّ واشرح صدره للإيمان، اللهُمَّ ارزقه الهداية، اللهُمَّ أرِهِ الحقّ حقًّا وارزقه اتباعه، وأرِهِ الباطل باطلًا وارزقه اجتنابه.

- اللهُمَّ أبعد عنه رفقاء السوء، اللهُمَّ جنّبه الفواحش والمعاصي اللهم افتح لزوجي أبواب الرزق كلّها، واجعل الخير في طريقه، وأبعد عنه كل شرّ. اللهُمَّ ربّي، إنّي أسألك لي ولزوجي من الخير كلّه؛ عاجله وآجله، ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشرّ كلّه؛ عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهُمَّ اصرف عني وعن زوجي كل ما يكدّر صفونا.



-اللهم أنصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك حتى نستحق أن تنصرنا على أعداءنا، يا ربي أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات، اللهم اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إنَّكَ عَزيزٌ غَفارْ بَلِّغ اللَّهُمَّ وأوْصِلْ ثَوابَ مَا قُرِيءَ بِتَمامِهِ وكَمَالِهِ مِنْ هَذِهِ الْقِراءةِ الشَّريفَةِ والْموْلِدِ الشَّرِيفِ زِيادة فِي شَرفِ نبيَّنا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ثُمَّ فِي شَرَفِ آلِهِ وأصْحابِهِ وآلِ بَيْتِه الطَيبينَ الطَّاهِرينَ رِضْوانُ اللهِ تَعالَى عَليهِمْ أجْمَعين وإلى رُوحِ أبينا آدَمَ وأُمُنَّا حّواء وما تَنَاسلَ مِنْهُما مِنَ الأنْبياءِ والمُرْسَلينَ، اللَّهُمَّ إنَّا نَسْألُكَ بِجاهِ الْمُصْطَفى وَبِآلِهِ أهْلَ الصِدْقِ وَالوَفا وَبَصَحْبِهِ الأبْرار الشُّرَفا كُنْ لَنا عَونًا ومُعِينًا ومُسْعِفًا وبَوِّئْنا مِنَ الجَنةِ قُصُورًا وغُرَفًا.



-اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد.

-اللهم إكتب لي ولزوجي حبيبي الهدى والتقى والتوفيق والسداد والرشاد والغنى والعفاف، يارب وفقه فإن من عندك التوفيق، وسهل أمره فإن منك التسهيل.



-اللهم اجعل السعادة تصيب زوجي حبيبي وتجاوز عن جميع سيئاته، واجعل الحزن والهم يخطئ طريقه، وأبعد عنه كل ما يكدر صفوه، وارزقه يارب في كل طرفة عين فرجاً ومخرجاً من كل ضيق.

أفضل الأدعية لزوجي في رأس السنة الهجرية

أفضل الأدعية لزوجي في رأس السنة الهجرية، لايوجد نص معين ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حول أفضل الأدعية لزوجي في رأس السنة الهجرية الجديدة، لكن باب الدعاء واسع فيه كل ما نحتاجه وفيه كل ما نريد، وكان في الهجرة النبوية دروسا كثيرة ومواقف وقيم ، وليس ذلك فحسب لكن الهجرة النبوية كان هي أكبر حدث في التاريخ ، وسببا في قيام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، وفي السطور التالية أفضل الأدعية لزوجي في رأي السنة الهجرية .



• اللهم إني استودعتك قلب زوجي وبصر زوجي يا من لا تضيع عنده الودائع، فاحفظهم لي يارب بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم وسع في رزقه وبارك في عمره، وألبسه ثوب العافية، واشفه من كل مرض وضيق.

• اللهم اني استودعك مستقبله فأجعله اجمل مما يتمنى، واكتب له الخير في كل اموره القادمة.

• اللهم حصني وزوجي بحصنك الحصين وحبلك المتين، من كيد الكائدين، وحسد الحاسدين، وسحر الساحرين، وظلم الظالمين، وعبث العابثين يارب العالمين.

• اللهم اصرف عني وعن زوجي حبيبي كل ما يكدر صفونا، وابعد عنه كل سوء يا ارحم الراحمين.

• اللهم اني اسألك لزوجي حبيبي التوفيق والرزق والبركة والصحة وطولة العمر على طاعتك يارب.

• اللهم وفق زوجي حبيبي وكن معه دائما، واجعلني لزوجي كما يحب، واجعله لي كما احب، واجعلنا لك كما تحب.

• اللهم إحفظني لزوجي وأحفظه لي واجعل العافيه مسكنا ولا تحرمنا من بعضنا ابدا يا الله، وارزقنا الذريه الصالحه.

• يارب وفق زوجي لما تحب وترضى، واصرف عنه كل مرض وبلاء ووباء يا أرحم الراحمين.

• اَللَّهُمَّ إنا قَدْ حَضرْنا مَولِدَ نَبيكَ وصَفوَتِكَ مَنْ خَلقِكَ فَافِضْ عَليْنا بِبَرَكتِهِ خُلَعِ العِزِّ والتَّكريمِ وأسْكِنَّا بِجوارهِ جِنَّاتِ النَّعيمِ ومَتَعنا بِالنَظرِ إلى وَجْهِكَ الْكَريمِ وَأجْرنا مِنْ عِقابِكَ الأليمِ بِفضْلِك وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحمينَ اللَّهُمَّ إنَّا نَسْألُكَ بِجاهِ الْمُصْطَفي وَبِآلِهِ أهْلَ الصِدْقِ وَالوَفا * وَبَصَحْبِهِ الأبْرار الشُّرَفا كُنْ لَنا عَونًا ومُعِينًا ومُسْعِفًا وبَوِّئْنا مِنَ الجَنةِ قُصُورًا وغُرَفًا اللَّهُمَّ إنَّا نَسْألكَ بِجاهِ النَّبي المُختارِ وَآلِهِ الأخيارِ أنْ تُكَفِرَ عَنَّا الذُّنُوبَ وَالأوْزار وَنَجِنا مِنْ جَميعِ الْمَخاوفِ والأخْطارِ وتَقَبَّلْ مِنَّا مَا قَدَّمنَاهُ مِنْ يَسيرِ أعْمالِنا فِي السِرِّ والإجْهارِ.



• سبحانك لا إله إلا أنت أسالك إجابة الدعاء، والشكر في الشدة والرخاء سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نظرت إلى السماوات العلى فأوثقت أطباقها اللَّهُمَّ إنَّا نَسْألُكَ بِجاهِ الْمُصْطَفي وَبِآلِهِ أهْلَ الصِدْقِ وَالوَفا وَبَصَحْبِهِ الأبْرار الشُّرَفا كُنْ لَنا عَونًا ومُعِينًا ومُسْعِفًا وبَوِّئْنا مِنَ الجَنةِ قُصُورًا وغُرَفًا اللَّهُمَّ إنَّا نَسْألكَ بِجاهِ النَّبي المُختارِ وَآلِهِ الأخيارِ أنْ تُكَفِرَ عَنَّا الذُّنُوبَ وَالأوْزار وَنَجِنا مِنْ جَميعِ الْمَخاوفِ والأخْطارِ وتَقَبَّلْ مِنَّا مَا قَدَّمنَاهُ مِنْ يَسيرِ أعْمالِنا فِي السِرِّ والإجْهارِ. اللهمّ افتح علينا أبواب رزقك الحلال، وارزقنا من واسع فضلك. اللهمّ اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك اللهمّ أيقظني على رزقٍ لم أتوقعه، وعلى خيرٍ لم أفكر به، وعلى تحقيق أمنيات ظننتُ أنها مستحيلة.



دعاء الهجرة النبوية

دعاء الهجرة النبوية يعتبر من أعظم الأيام التي طلعت عليها الشمس في التاريخ الإسلامي هو الهجرة النبوية، قرر سيدنا و نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم تسليماً كثيراً الهجرة النبوية في شهر المحرم وانتوى ذلك، وكانت الهجرة فعلا في ربيع الأول حسب أقوال الكثيرين من المؤرخين والعلماء، ويبتهج كل مسلمين العالم بذكرى الهجرة النبوية من كل عام ويردد الكثير من كلمات الهجرة النبوية وتكثر أناشيد طلع البدر علينا، كما نذكر قرائنا الكرام أنه لم يرد نصا ما يسمى ب دعاء الهجرة لكن هي كلمات وادعية يستحب قولها في هذه المناسبة الطيبة.

ونقول في الهجرة النبوية اللهم إني استودعتك قلب زوجي وبصر زوجي يا من لا تضيع عنده الودائع، فاحفظهم لي يارب بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم وسع في رزقه وبارك في عمره، وألبسه ثوب العافية، واشفه من كل مرض وضيق.



- اللهم أنك لا تحمل نفسًا فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به. وباعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب. يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد لك الحمد ولك الشكر على جميع النعم.

-أسألك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء. ألا تبق لي همًا ولا حزنًا ولا ضيقًا ولا سقمًا إلا فرجته، وإن أصبحت بحزن فأمسيني بفرح وإن نمت على ضيق فأيقظني على فرج، وإن كنت بحاجه فلا تكلني إلى أحدٍ سواك.

-اللهم اني استودعك مستقبله فأجعله اجمل مما يتمنى، واكتب له الخير في كل اموره القادمة.