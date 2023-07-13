فتحي مبروك يتوقع تشكيل النادي الأهلي أمام الزمالك في القمة

أكد فتحي مبروك لاعب الأهلي و منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي سيلعب مباراة القمة من أجل الفوز، رغم حسمه للدوري قبل اطلاق المباراة.

وأضاف فتحي مبروك، خلال قناة صدي البلد، أن المباراة ستكون مفتوحة، وأن الأهلي دائمًا يريد الفوز، وأن خسارة الأهلي ستأثر على الفريق، ولذلك الجميع يعمل من أجل الفوز.

وأوضح أن التشكيل المتوقع لـ الأهلي :" محمد الشناوي حارس مرمى، ومحمد هاني، و علي معلول، و ياسر إبراهيم و محمد عبد المنعم، و ديانج ومروان عطية، و القندوسي، وكهرباء و تاو و حسين الشحات ".

وكشف أن الأهلي لن يقوم بتغيير الفريق ولكن التعديل سيكون في لاعب على حساب لاعب فقط، ولكن التشكيل سيظل كما هو.