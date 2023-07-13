نجم الأهلي السابق يرد على انضمام إمام عاشور للمارد الأحمر وأحمد موسى يوجه نداء قبل القمة: أرجوكم كفاية.. أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

هو المستفيد| نجم الأهلي السابق يرد على انضمام إمام عاشور للمارد الأحمر





رد فتحي مبروك لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، على سؤال :" هل إمام عاشور لاعب الزمالك السابق، و مصطفي فتحي لاعب الزمالك السابق، سيكونون في الأهلي".

وأضاف فتحي مبروك، خلال حواره برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه لا يعلم شيء عن صحة هذا الكلام، وأن هناك لجنة هي المسئولة عن التعاقدات.

فتحي مبروك يكشف خطة كولر لمباراة القمة أمام الزمالك.. فيديو





توقع الكابتن فتحي مبروك، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن يدخل الأهلي مباراة القمة أمام الزمالك، بأريحية كبيرة بعد حسم الدوري رسميا، لكنه في الوقت ذاته سيسعى للفوز باعتبار المباراة ديربي أمام الغريم التقليدي.

اختياري للمواطن.. تفاصيل استبدال بطاقة التموين بالكارت الموحد





كشف الدكتور إبراهيم العشماوى، مساعد أول وزير التموين، أن لدينا 23 مليون بطاقة تموين فى مصر و64 مليون مستفيد منها.

وأوضح العشماوى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، أن ما نشر بشأن إلغاء بطاقة التموين واستبدالها بالكارت الموحد غير صحيح.

الكارت الموحد

وتابع قائلا:" الكارت الموحد هنا لن يكون خاصا بالتموين فقط بل بالعديد من الخدمات الحكومية الأخرى فى إطار الحوكمة بين الوزارات ".

الصحة تعلن خبرا مهما عن حريق مستشفى في كفر الشيخ





كشف الدكتور حسام عبد الغفار،المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل حدوث حريق فى غرفة تمريض ملحقة بغرفة عناية مركزة بمستشفى سيدى سالم بكفر الشيخ.



وأوضح عبد الغفار ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، أن وزير الصحة طالب بتحقيق موسع بشأن الحادثة وحتى الأن لم تنتهى جهات التحقيق من كشف ملابسات الواقعة.

رجع بيته.. أحمد موسى يوجه نداء قبل قمة الأهلي والزمالك: أرجوكم كفاية





وجه الإعلامي أحمد موسى، عدة رسائل مهمة قبل ساعات من مباراة قمة الأهلي والزمالك بالدوري المصري.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، أن : «الدوري راح الجزيرة خلاص رجع لبيته.. اللي يهمنا في هذه المباراة الروح الرياضية».



وناشد موسى، لاعبي الفريقين والجمهور، بأداء مباراة بروح رياضية والتشجيع باحترام في مباراة الغد، والابتعاد عن توجيه السباب والشتائم لأي شخص: «أرجوكم كفاية».

فاتح بيوت وناس كتير شغالة معايا.. أصغر عريس في مصر يكشف مفاجأة عن خطوبته





حل عبده ومنة أصغر عروسين في مصر، ضيفين على برنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أكد عبده، أننا اتقابلنا في حفلة واتعرفنا على بعض وعملنا فيديوهات مع بعضنا والفيديوهات أول لما نزلت عملت تريندات والأيام عدت وبعدين خطبتها".

وقال عبده: "توصلت مع منة لفترة، وتقدمت لها، وتمت الخطوبة، وأول ما اتخطبنا نزلنا صور على موقع التوصل الاجتماعي والدنيا اتقلبت".

البترول: لدينا خطة طموحة لحفر المزيد من الآبار الاستكشافية





علق حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، على تسليم أول حفار بترول ( صنع في مصر )، إلي شركة الحفر المصرية لتشغيله ضمن أسطولها في تنفيذ برامج الحفر والتنقيب بالمناطق البرية.

وقال حمدي عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى "، :" وزير البترول ومحافظ السويس حضروا مراسم تسليم او حفار بترول صنع في مصر ".



قبل مباراة القمة | تامر أمين يوجه رسالة نارية للجمهور واللاعبين





تحدث الإعلامي تامر أمين، عن مباراة الأهلي والزمالك غداً في الدوري الممتاز، قائلًا: "فقدت كل عناصر متعتها، بعد حسم البطولة، لو كان بيراميدز كسب الأسبوع الماضى، كانت قمة الأهلي والزمالك ولّعت، ووقتها كانت هتبقى القمة مباراة حسم الدوري بالنسبة للأهلاوية، وبالنسبة للزملكاوية كانت هتبقى فرصة لإفساد فرحة الأهلي بالتتويج بالدوري".

حوار ضاحك بين هشام يكن وأحمد موسى: الأهلي فاز بـ5 بطولات.. فيديو

أكد الكابتن هشام يكن، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك تعتبر بطولة خاصة حتى لو كانت النتيجة ليس لها معنى، بعد حسم الأهلي الدوري مبكرا.