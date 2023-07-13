هشام يكن يتحدث عن تشكيل الزمالك أمام الأهلي بالقمة

أكد هشام يكن نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مباراة القمة لن تكون سهلة على فريق الأهلي و الزمالك، موضحًا أن كل فريق يريد إسعاد جماهيره، و الفوز بالمباراة، رغم حسم الأهلي لـ الدوري، وحصد 5 بطولات هذا الموسم.



وأوضح أن الزمالك تأثر كثيرًا بعد رحيل أعمدة الفريق الأساسية مثل طارق حامد وساسي، وآخرين، ولكن المباريات الأخيرة لـ الزمالك مميزة.



وأضاف هشام يكن، خلال قناة صدي البلد، أن التشكيل المتوقع لـ الزمالك سيكون مثل آخر مباراة للزمالك، وأن المدير الفني سيلعب بـ خطة اللامركزية، وأنه شيكا وأحمد زيزوز سيحصلون على الحرية.

وأوضح أن اللاعب حسام عبد المجيد، لاعب الزمالك سيشارك في مباراة الغد، وأن كل فريق عليه استغلال الفرص، وتحقيق الأهداف.



