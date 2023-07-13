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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إطلاق سلسلة برنامج ببساطة لتوضيح المفاهيم الاقتصادية للمواطنين

صدى البلد

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برنامجًا جديدًا على منصاته الرقمية بمواقع التواصل الاجتماعي، تحت مُسمى "ببساطة"، والذي يتم تقديمه من خلال "حلقات توعوية قصيرة" يُقدمها عدد من الخبراء والمتخصصين؛ لتوضيح المفاهيم الاقتصادية بشكل مُبسّط.


وأوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن ذلك البرنامج يأتي في إطار خطة مركز المعلومات لزيادة الوعي، وتوضيح الحقائق، بشأن قائمة من الموضوعات الاقتصادية، استكمالًا لجهود المركز في الإتاحة المعلوماتية الاقتصادية، والتي شهدت زخمًا خلال الفترة الماضية بتدشين عدد من التطبيقات على الهواتف المحمولة لمتابعة الشأن الاقتصادي المصري؛ مثل: "شارك" و"المؤتمر الاقتصادي".

ويشارك في تقديم حلقات البرنامج، الذي يُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع على المنصات الرقمية للمركز، نخبة من المحللين الاقتصاديين؛ حيث جاءت أولى حلقات البرنامج مع محمد النجار، محلل الأسواق المالية، لتوضح مفاهيم "أذون الخزانة" و"السندات"، في حين سيشارك بالحلقات المُقبلة من البرنامج، رانيا يعقوب، الخبيرة بأسواق المال، وإيهاب سعيد، الخبير الاقتصادي، وأحمد العُطيفي، الخبير الاقتصادي.

وأكد مساعد رئيس الوزراء أن البرنامج سوف يخصص حلقات جديدة لتبسيط المفاهيم المتعلقة بالاستثمار الأجنبي والتضخم والسياسة النقدية وأسعار الفائدة والركود وغيرها من المصطلحات الاقتصادية، التي أصبحت تحظى بتداول واسع بين المتابعين في الفترة الأخيرة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي امتد أثرها إلى مختلف دول العالم، منذ انتشار جائحة "كورونا"، ثم اندلاع الصراع الروسي الأوكراني.
 

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