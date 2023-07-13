عصام مرعي يحذر لاعبي الزمالك قبل لقاء القمة

أكد عصام مرعي، لاعب الزمالك الأسبق، أن كولر المدير الفني لـ النادي الأهلي، لديه أطراف مميزة جدًا، وتشكل خطورة كبيرة على أي منافس، وأن معظم الأهداف تأتي من الأطراف.

وأضاف لاعب الزمالك الأسبق، خلال حواره على قناة دي إم سي، أن لاعبي الزمالك عليهم الحذر من معلول، معلقًا :" الأهلي يمتلك مفتاح لعب مميز، وهو اللاعب علي معلول، وأن لاعبي الزمالك سيكون عليهم ضغط، وعليهم قفل جبهة علي معلول، لآنه يمثل خطرو كبيرة".



وأوضح أنه يتوقع أن المدير الفني لـ الأهلي بـ البدء بـ قفشه، خلال مباراة اليوم، وأن يبدأ الزمالك بـ أحمد فتوح، و زيزيو.



وأشار إلي أن اللامركزية في هجوم الزمالك، من الأشياء المميزة التي يقوم بتنفيذها المدير الفني الجديد لـ الزمالك، وأن اللاعب أمام الأهلي يختلف عن اللاعب مع أي فريق.



ولفت إلي أن أي غلطة سيستغلها الفريق المنافس، وأن المباراة لن تكون سهلة.



